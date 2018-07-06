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Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой между Миочичем и Кормье
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Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой между Миочичем и Кормье 

Советский спорт 52 минуты назад
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о предстоящем поединке между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.
"У Миочича есть хорошая ударная техника и средняя борьба, у Кормье — высококлассная борьба и средняя ударная техника. Если в первом раунде удастся повалить и контролировать — Кормье разобьёт соперника локтями, нет — будет тяжёлый бой. Сейчас должна быть установка: хотя бы к третьей минуте первого раунда повалить соперника. Если не удастся — будет очень тяжело. Получится ли у Кормье поднять Миочича? Я мечтаю об этом.
Миочич — умный боец, но Кормье — высококлассный боец, который сражается до конца. Он не проиграл ни одному тяжу. Ему нечего терять, он с удовольствием тренировался, не гонял вес. Я всегда на стороне Кормье, вижу его потенциал. Я буду на его стороне, ставлю на Кормье. Если даже он меня подведёт, я на него не обижусь. Я и Миочича уважаю, но в этот раз я на стороне Кормье", — цитирует Нурмагомедова Sport24.ru.
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