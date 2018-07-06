Ронда Роузи включена в Зал славы UFC

Бывшая обладательница пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Ронда Роузи введена в Зал славы UFC. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Американка стала первой женщиной, которая вошла в Зал славы UFC. Специальная церемония состоялась в Лас-Вегасе.

За карьеру Роузи одержала в ММА 12 побед (все досрочно). Также на ее счету бронза Олимпиады-2008 по дзюдо, серебро чемпионата мира по дзюдо. Ранее стало известно, что американка завершила выступления в UFC, позднее она подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment (WWE) на выступление в рестлинг-шоу.