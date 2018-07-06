Лучшая ринг-герл UFC заставит вас полюбить ММА. У нее есть неоспоримые аргументы

На этой неделе в Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония MMA Awards.

По итогам 2017-го награждались люди, имеющие непосредственное отношения к ММА. Всего было представлено 22 номинации, но мы остановимся на одной — «ринг-герл года».

Речь идет о девушках, которые между раундами выносят таблички и сопровождают различные мероприятия промоушена, связанные с тем или иным турниром.

Такие красотки есть, как правило, везде. Исключение — российские организации ACB и WFCA.

В голосовании на MMA Awards приняли участие пять девушек. Победительницей стала ринг-герл UFC Дженни Андраде. Без лишних слов объясняем, почему.

Девушки, которые не победили в этой номинации, едва ли расстроились. Кажется, в их жизни и так все в порядке.

Анжелика Андерсон, M-1 Global

Карли Бэйкер, UFC Мерседес Тирелл, Bellator

Арианни Селест, UFC Больше ММА на Sport24: