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Лучшая ринг-герл UFC заставит вас полюбить ММА. У нее есть неоспоримые аргументы
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Лучшая ринг-герл UFC заставит вас полюбить ММА. У нее есть неоспоримые аргументы 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: SPORT24.ru
На этой неделе в Лас-Вегасе прошла ежегодная церемония MMA Awards.
По итогам 2017-го награждались люди, имеющие непосредственное отношения к ММА. Всего было представлено 22 номинации, но мы остановимся на одной — «ринг-герл года».
Речь идет о девушках, которые между раундами выносят таблички и сопровождают различные мероприятия промоушена, связанные с тем или иным турниром.
Такие красотки есть, как правило, везде. Исключение — российские организации ACB и WFCA.
В голосовании на MMA Awards приняли участие пять девушек. Победительницей стала ринг-герл UFC Дженни Андраде. Без лишних слов объясняем, почему.
Девушки, которые не победили в этой номинации, едва ли расстроились. Кажется, в их жизни и так все в порядке.
Анжелика Андерсон, M-1 Global
Карли Бэйкер, UFC  Мерседес Тирелл, Bellator
Арианни Селест, UFC  Больше ММА на Sport24:
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