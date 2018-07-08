Дэна Уайт: UFC определённо устроит поединок между Кормье и Леснаром

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что промоушен обязательно организует поединок между экс-чемпионом организации в тяжёлом весе Броком Леснаром и чемпионом UFC в двух весовых категориях Даниэлем Кормье

«Мы определённо устроим этот поединок. Но я не знаю когда. Леснар начал вести работу с USADA (антидопинговым агентством. — прим. «Чемпионата»), так что скоро он вернётся в игру. Кормье и Леснар знают друг друга достаточно давно. И они наговорили много дерьма о том, кто из низ лучше в борьбе», — рассказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 226.