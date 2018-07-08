Все результаты UFC 226: бонусы у Кормье, Петтиса, Косты и Раунтри

Энтони Петтис, vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 226, который состоялся 7 июля в Лас-Вегасе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Даниэль Кормье Халил Раунтри и Пауло Коста (все за «Выступление вечера»).

Супербой заказывали? — представление главного на UFC 226 от vRINGe.com Результаты UFC 226:

Даниэль Кормье (20-1) — KO 1 — Стипе Миочич (18-2) видео боя Бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

Энтони Петтис (20-7) — SBM 2 — Майкл Кьеза (14-3) видео боя Халил Раунтри (6-3) — КО 1 — Гёкхан Саки (1-1)

Пауло Коста (11-0) — ТКО 2 — Юрайя Холл (13-8)

Драккар Клозе (8-1-1) — UD 3 — Лэндо Ванната (9-2-1)

Дэн Хукер (16-7) — КО 1 — Жилберт Бёрнс (13-2)

Эмили Уитмайр (2-2) — UD 3 — Джейми Мойл (4-2)

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