Все результаты UFC 226: бонусы у Кормье, Петтиса, Косты и Раунтри 

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC 226, который состоялся 7 июля в Лас-Вегасе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Даниэль Кормье, Энтони Петтис, Халил Раунтри и Пауло Коста (все за «Выступление вечера»).
Супербой заказывали? — представление главного на UFC 226 от vRINGe.com Результаты UFC 226:
Даниэль Кормье (20-1) — KO 1 — Стипе Миочич (18-2) видео боя Бой за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
Деррик Льюис (19-5) — UD 3 — Фрэнсис Энганну (11-2) видео боя Майк Перри (11-3) — SD 3 — Пол Фелдер (15-3)
Энтони Петтис (20-7) — SBM 2 — Майкл Кьеза (14-3) видео боя Халил Раунтри (6-3) — КО 1 — Гёкхан Саки (1-1)
Пауло Коста (11-0) — ТКО 2 — Юрайя Холл (13-8)
Рафаэль Ассунсао (26-5) — UD 3 — Роб Фонт (15-3)
Драккар Клозе (8-1-1) — UD 3 — Лэндо Ванната (9-2-1)
Кёртис Миллендер (15-3) — UD 3 — Макс Гриффин (14-4)
Дэн Хукер (16-7) — КО 1 — Жилберт Бёрнс (13-2)
Эмили Уитмайр (2-2) — UD 3 — Джейми Мойл (4-2)
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