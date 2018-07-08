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UFC 226: Энтони Петтис зрелищно задушил Майкла Кьезу
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UFC 226: Энтони Петтис зрелищно задушил Майкла Кьезу 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Лас-Вегас, США. Бывший чемпион WEC и UFC в лёгком весе Энтони Петтис (21-7) ярко расправился над Майклом Кьезой (14-4) в рамках основного карда турнира UFC 226.
Кьеза уверенно начал поединок и сразу перевёл Петтиса на покрытие, но Энтони удалось вернуться в стойку. Вскоре Майклу удался ещё один перевод, только и на этот раз бойцы внизу не задержались. Постепенно от превосходства Кьезы не осталось и следа, тон принялся задавать Петтис, который шёл прямо на соперника с ударами и одновременно с гонгом на перерыв отправил Майкла в нокдаун попаданием рукой в голову.
В начале второго раунда ситуация повторилась: Энтони уронил соперника правым прямым в голову и попробовал задушить того «гильотиной», которую Кьеза сбросил и оказался сверху в партере. Петтис, тем не менее, не растерялся и почти сразу набросил «треугольник», вынудив Майкла сдаться. SBM 2.
Отметим, что Кьеза провалил предматчевое взвешивание и отдаст своему победителю 30% причитающегося гонорара.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Петтис-Кьеза (появится позже)
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