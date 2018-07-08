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Это было ужасно: Деррик Льюис победил Фрэнсиса Энганну на UFC 226
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Это было ужасно: Деррик Льюис победил Фрэнсиса Энганну на UFC 226 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Лас-Вегас, США. Экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Энганну (11-3) потерпел второе поражение подряд, уступив по очкам Деррику Льюису (20-5) во втором по значимости поединке турнира UFC 226. Напомним, что в январе этого года Энганну безуспешно посягнул на чемпионство, проиграв Стипе Миочичу решением судей.
Бой, который, казалось, обречён завершиться досрочно, по факту стал сплошным разочарованием. Оба бойца предпочитали оставаться на расстоянии друг от друга и практически не наносили ударов. Особенно это относилось к Энганну, на фоне которого Льюис делал хоть что-то, периодически нанося мидл— и хай-кики.
Во втором раунде рефери предупредил участников схватки, чтобы вели себя поактивнее. К полнейшему разочарованию раздосадованных зрителей, не сработало.
30-27, 29-28 и 29-28 в пользу Деррика.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Энганну-Льюис (появится позже)
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