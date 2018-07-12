Русские Тайсон и Холифилд. Емельяненко и Харитонов должны наконец подраться

Один из самых противоречивых и популярных бойцов ММА Александр Емельяненко одержал яркую и драматичную победу в Екатеринбурге над чешским экс-бойцом UFC Виктором Пештой , а уже в августе встретится с ещё одним крепким ветераном Тони Джонсоном. Младший брат легендарного Федора Емельяненко после возвращения из мест не столь отдаленных демонстрирует небывалую активность и бьется почти каждый месяц. На фоне очередной победы у него разгорелся давний конфликт с Сергеем Харитоновым, который назвал его вруном и балаболом, а в ответ был сравнен с дорожной пылью. Пока дело уходит на 15-й виток словесной брани, фанаты ММА ждут не дождутся, когда противники скрестят перчатки в клетке. И действительно время уже пришло.

Я победил! #Россия #Спорт #mma Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

9 Июл 2018 в 11:49 PDT Квасные шоу приелись. Сделайте настоящую войну

Во-первых, российский рынок ММА сейчас переживает спад. Лучшие бойцы страны сражаются в заокеанских лигах, М-1 страдает от постоянного оттока звезд, FIGHT NIGHTS после ареста Зиявудина Магомедова балансирует на грани коллапса и отпускает своих бойцов на вольные хлеба, а АСВ хоть и проводит стабильно хорошие шоу, но не имеет в ростере достаточно звезд, реально популярных за пределами Северного Кавказа.

Саша Емельяненко ярко нокаутировал экс-бойца UFC. Но был на грани поражения

Фанатам нужен бой с ярчайшей вывеской вроде «Шлеменко против Василевского», а не очередное показное избиение нашими ненаших на квасном шоу. Настоящая война двух известных и фактурных тяжеловесов не оставит равнодушным никого. Это же классическое противостояние хорошего и плохого парня с огромными армиями поклонников. Те же Тайсон против Холлифилда, только по-русски.

Вражда без срока давности

В начале 2000-х Александр и Сергей вместе пробивались на ринг японской организации PRIDE в составе главной профессиональной команды страны того времени Russian Top Team, ведомой Емельяненко-старшим. Однако вскоре Харитонов покинул команду и начал самостоятельно строить свою карьеру. В сентябре 2006 года молодые россияне сошлись в ринге PRIDE, где в упорном бою побывавший в нокдауне Александр Емельяненко одержал досрочную победу. В тот момент оба бойца находились в десятке лучших тяжеловесов мира и имели отличные перспективы.

Прошедший бой не затушил все угли вражды, которые с новой силой вспыхнули спустя пять лет, когда бойцы обменялись обоюдными оскорблениями и угрозами, а Александр при этом не брезговал и изящной нецензурной лексикой. Но до боя дело так и не дошло. У Александра в жизни началась не самая светлая полоса, сопровождаемая скандалами, пьяными выходками и завершившаяся тюремным заключением.

Без обнимашек под одеялом

Главное, за что любят фанаты обоих бойцов — это зрелищная манера ведения боя. И Харитонов, и Емельяненко предпочитают проводить бой в стойке и не боятся идти в жесткие обмены ударами, где их мощные кулаки выписывают соперникам самые суровые приговоры. Можно гарантировать, что этот бой станет находкой для любого промоутера, а дело не закончится унылыми обнимашками в партере в ожидании, когда рефери поднимет бойцов в стойку. Не будет скучно и во время раскрутки боя. Соперники настолько реально ненавидят друг друга, что их не надо принуждать к фальшивому и неумелому трештоку.

Время не ждет

У каждого даже самого вкусного блюда, которое подается к столу холодным, есть свой срок годности. Харитонов и Емельяненко уже не юноши и стремительно приближаются к 40-летнему рубежу. Сейчас они оба в отличной форме и способны закатить яркий бой с кем угодно, но уже через пару лет может быть поздно. Александр после пяти побед к ряду находится возможно в лучшей своей форме в жизни и, как говорят, избавился от своих вредных привычек. Сергей также находится на серии из четырех побед, не считая кикбоксинга. Так чего тянуть?