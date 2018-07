Абдулманап Нурмагомедов: Надеюсь, что Даниэль Кормье победит Стипе Миочича

«У Миочича есть хорошая ударная техника и средняя борьба, у Кормье — высококлассная борьба и средняя ударная техника. Если в первом раунде удастся повалить и контролировать — Кормье разобьет соперника локтями, нет — будет тяжелый бой. Сейчас должна быть установка: хотя бы к третьей минуте первого раунда повалить соперника. Если не удастся — будет очень тяжело. Получится ли у Кормье поднять Миочича? Я мечтаю об этом.

Миочич — умный боец, но Кормье — высококлассный боец, который сражается до конца. Он не проиграл ни одному тяжу. Ему нечего терять, он с удовольствием тренировался, не гонял вес. Я всегда на стороне Кормье, я вижу его потенциал. Я буду на его стороне, я ставлю на Кормье. Если даже он меня подведет, я на него не обижусь. Я и Миочича уважаю, но в этот раз я на стороне Кормье» — заявил Абдулманап

