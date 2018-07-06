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Абдулманап Нурмагомедов: Надеюсь, что Даниэль Кормье победит Стипе Миочича
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Абдулманап Нурмагомедов: Надеюсь, что Даниэль Кормье победит Стипе Миочича 

ToFight.ru 6 июля 2018
Отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, что в поединке между Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем будет поддерживать Даниэля.
«У Миочича есть хорошая ударная техника и средняя борьба, у Кормье — высококлассная борьба и средняя ударная техника. Если в первом раунде удастся повалить и контролировать — Кормье разобьет соперника локтями, нет — будет тяжелый бой. Сейчас должна быть установка: хотя бы к третьей минуте первого раунда повалить соперника. Если не удастся — будет очень тяжело. Получится ли у Кормье поднять Миочича? Я мечтаю об этом.
Миочич — умный боец, но Кормье — высококлассный боец, который сражается до конца. Он не проиграл ни одному тяжу. Ему нечего терять, он с удовольствием тренировался, не гонял вес. Я всегда на стороне Кормье, я вижу его потенциал. Я буду на его стороне, я ставлю на Кормье. Если даже он меня подведет, я на него не обижусь. Я и Миочича уважаю, но в этот раз я на стороне Кормье» — заявил Абдулманап
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