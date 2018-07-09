Олейник: «Емельяненко, скорее всего, победит Пешту. Ему нужен соперник поопытнее»

«У меня с Сашей волнообразные отношения. Сначала мы вместе тренируемся. Потом он меня критикует, потом какой-то негатив. Потом я перестаю реагировать, он переключается на Харитонова. В общем, мне это неинтересно.

Пожмем ли руки друг другу при встрече? Ну, у меня к нему претензий нет. Просто я всегда говорю, что думаю. Если Саша делает плохие поступки, я об этом говорю. Если он ведет хороший образ жизни, то я это тоже отмечаю. Ничего конкретно у меня против него нет.

Пешта не сильнее Гонзаги (последний соперник Емельяненко). Гибкий, молодой, быстрый. У него единственный шанс — это клинч и борьба. Емельяненко — фаворит. Скорее всего, он победит. Ему нужен в соперники кто-то поопытнее», — cказал Олейник в беседе с корреспондентом Ярославом Степановым.