Александр Емельяненко нокаутировал Пешту

Российский боец Александр Емельяненко нокаутировал чеха Пешту в поединке в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу техническим нокаутом над чехом Виктором Пештой на турнире Cagefighting Championship (RCC). Поединок проходил в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Бой завершился во втором раунде. Чех прижался к углу октагона, после чего Емельяненко принялся его добивать. Рефери остановил бой из-за пассивной защиты Пешты.

Александр Емельяненко возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. В конце ноября 2016 года он вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера. С того момента спортсмен провел пять боев и во всех одержал победы досрочно. Всего в активе 36-летнего россиянина 28 побед и семь поражений.