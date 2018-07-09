Александр Емельяненко нокаутировал экс-бойца UFC Пешту во втором раунде

В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 3, в главном поединке которого россиянин Александр Емельяненко встретился с экс-бойцом UFC из Чехии Виктором Пештой

Первый раунд остался за чехом, который в стойке был лучше, чем Емельяненко, нанося точные удары руками по голове. У Емельяненко открылось кровотечение.

В начале второго раунда Пеште удалось провести тейкдаун и перевести схватку в партер, где он уверенно контролировал Александра и тактично наносил удары по голове. В середине второй пятиминутки Емельяненко удалось перехватить инициативу и потрясти соперника сильным ударом. В конце раунда началось избиение чеха — судья остановил поединок.

Таким образом, Емельяненко одержал очередную победу. Следующий бой он проведет в августе против американца Тони Джонсона в Москве в рамках турнира WFCA 50.