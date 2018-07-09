Ещё
Александр Емельяненко нокаутировал экс-бойца UFC Пешту во втором раунде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Емельяненко нокаутировал экс-бойца UFC Пешту во втором раунде 

Советский спорт 55 минут назад
В Екатеринбурге завершился турнир по смешанным единоборствам RCC 3, в главном поединке которого россиянин Александр Емельяненко встретился с экс-бойцом UFC из Чехии Виктором Пештой.
Первый раунд остался за чехом, который в стойке был лучше, чем Емельяненко, нанося точные удары руками по голове. У Емельяненко открылось кровотечение.
В начале второго раунда Пеште удалось провести тейкдаун и перевести схватку в партер, где он уверенно контролировал Александра и тактично наносил удары по голове. В середине второй пятиминутки Емельяненко удалось перехватить инициативу и потрясти соперника сильным ударом. В конце раунда началось избиение чеха — судья остановил поединок.
Таким образом, Емельяненко одержал очередную победу. Следующий бой он проведет в августе против американца Тони Джонсона в Москве в рамках турнира WFCA 50.
Советский спорт: последние новости
Александр Емельяненко нокаутировал экс-бойца UFC Пешту во втором раунде Сергей Харитонов: Александр Емельяненко – балабол и врун. Захочет – встретимся с ним в зале Кормье стал чемпионом UFC в тяжелом весе, нокаутировав Миочича (видео)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной РФ ответили на обвинения в применении аммиака64
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали329
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине547
Россиян обвинили в использовании аммиака203
После матча с Россией хорваты обратились в больницу71
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение