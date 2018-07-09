Александр Емельяненко не без проблем, но прошёл Виктора Пешту на RCC 3

Екатеринбург, РФ. В главном бою турнира Russian Cagefighting Championship тяжеловес Александр Емельяненко (27-7) досрочно забил бывшего участника UFC Виктора Пешту (13-5) из Чехии, хотя очень долго раскачивался и мог и проиграть по ходу встречи.

В дебюте боя Пешта был лучше россиянина в стойке, что стало неожиданностью, но перевести борьбу вниз у него долго не выходило. Во 2-м раунде, однако, это ему удалось: он прошел в ноги, повалил Александра и начал молотить того, переводя с головы на туловище и обратно. Емельяненко поймал несколько сильных «подач» грэпплера, но тут немного подсобил рефери — он остановил схватку и поднял бойцов.

Воспользовавшись тем, что Пешта вымахался на канвасе, Александр набросился на противника и сумел отправить уставшего чеха в нокдаун, после чего забил коленями и ударом слева с руки у борта клетки до вмешательства рефери.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Емельяненко–Пешта (появится вскоре)

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