Александр Емельяненко готов к предложениям из UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко выразил готовность выслушать предложение от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Он сказал, что представители UFC не выходили на него с предложением выступать на первом турнире организации в Москве. По мнению бойца, всё дело в том, что UFC получает эксклюзивные права на бойца.

«В UFC нет такого, что боец дерётся в нескольких версиях. Они монополисты, хотят развивать свой продукт. Пусть попробуют сделать предложение, возможно, мы к чему-то придём и договоримся», — приводит слова Емельяненко РИА Новости со ссылкой на промоутерскую компанию RCC.