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Александр Емельяненко готов к предложениям из UFC
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Александр Емельяненко готов к предложениям из UFC 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ©Dmitry Golubovich globallookpress.com
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко выразил готовность выслушать предложение от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Он сказал, что представители UFC не выходили на него с предложением выступать на первом турнире организации в Москве. По мнению бойца, всё дело в том, что UFC получает эксклюзивные права на бойца.
«В UFC нет такого, что боец дерётся в нескольких версиях. Они монополисты, хотят развивать свой продукт. Пусть попробуют сделать предложение, возможно, мы к чему-то придём и договоримся», — приводит слова Емельяненко РИА Новости со ссылкой на промоутерскую компанию RCC.
Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одержал победу над чешским бойцом Виктором Пештой на турнире RCC3 в Екатеринбурге.
RT на русском: последние новости
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