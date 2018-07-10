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«Мэйуэзер−Макгрегор курильщика»: Паскаль и Боссе прилюдно потолкались — фото
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«Мэйуэзер−Макгрегор курильщика»: Паскаль и Боссе прилюдно потолкались — фото 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, в связи с «плохими продажами билетов» ранее запланированное на 29 июля в Монреале (Канада) шоу — боксёрский поединок между местным полутяжем (до 79,4 кг), экс-чемпионом мира Жаном Паскалем (32-5-1, 19 КО) и бывшим хоккеистом и бойцом ММА/UFC Стивом Боссе (1-0, 1 КО в боксе, 12-2 в ММА) — перенесено на 20 июля.
Накануне Паскаль и Боссе провели открытую тренировку, где попытались подогреть интерес к очной схватке, инициируя небольшую потасовку.
Как это было — в фоторепортаже от Robert Levesque/Photo Zone Sport
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