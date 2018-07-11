Опубликован новый трейлер фильма «Кристофер Робин»

В ролике можно увидеть выросшего мальчика Кристофера Робина (Юэн МакГрегор), которого в Лондоне находит его игрушечный друг Винни-Пух. Вместе с Пухом Кристофер Робин возвращается к друзьям своего детства в лес и вспоминает, каким веселым ребенком был когда-то. Он встречает Пятачка, Тигрулю и Иа-Иа, все так же живущих в волшебном лесу возле дома, где он провел детство, и играющих в давно забытые им игры.

Российская премьера «Кристофера Робина» запланирована на 2 августа 2018 года.