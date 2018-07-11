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Опубликован новый трейлер фильма «Кристофер Робин»
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Опубликован новый трейлер фильма «Кристофер Робин» 

Газета.Ru 11 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Студия Disney опубликовала новый трейлер приключенческого фильма Марка Форстера "Кристофер Робин" по мотивам книги Алана Милна об игрушечном медвежонке Винни-Пухе и его друзьях.
В ролике можно увидеть выросшего мальчика Кристофера Робина (Юэн МакГрегор), которого в Лондоне находит его игрушечный друг Винни-Пух. Вместе с Пухом Кристофер Робин возвращается к друзьям своего детства в лес и вспоминает, каким веселым ребенком был когда-то. Он встречает Пятачка, Тигрулю и Иа-Иа, все так же живущих в волшебном лесу возле дома, где он провел детство, и играющих в давно забытые им игры.
Российская премьера «Кристофера Робина» запланирована на 2 августа 2018 года.
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