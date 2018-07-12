Дос Сантос: Кормье выиграл два титула UFC и вызвал Леснара на бой. Это несправедливо

«Я не удивлен возвращением Леснара. Меня больше удивил Кормье, который выиграл два пояса, вышел на самый важный момент в карьере, вызвал Леснара на бой. Их бой — это несправедливость, рейтинги UFC не работают так, как надо.

Леснар получил дисквалификацию за употребление допинга, а теперь его возвращение выставляют, как позитивный момент, но это не так. Брок ничего не дал этому спорту. Те, кто использует такие препараты, не могут уже работать без них. Я не знаю, что будет делать Леснар, но я уверен, что он не будет чист в бою с Кормье», — приводит слова дос Сантоса MMA Fighting.