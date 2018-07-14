Боец MMA сломал руку во время боя и победил

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Макдональд на турнире Bellator 202 отправил в нокаут Эдуардо Дантаса из Бразилии ценой сломанной руки. Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте боец Джастин Рен.

Макдональду удалось сбить соперника с ног, после чего он начал бить соперника. Судья остановил бой на 58-й секунде, присудив победу нокаутом американцу.

После боя выяснилось, что Макдональд получил перелом. В своем Twitter-аккаунте репортер Джон Поллок передал слова самого бойца, который подтвердил, что сломал левую руку во время боя.

27-летний Макдональд, имеющий опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате, одержал 19 побед, из которых 19 — нокаутом. Американец уступал в поединках четыре раза в карьере.