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Все результаты UFC Fight Night 133: бонусы у Мендеса, Прайса, Барселоса и Холобо
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Все результаты UFC Fight Night 133: бонусы у Мендеса, Прайса, Барселоса и Холобо 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 133, который состоялся 14 июля в Бойссе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Чед Мендес и Нико Прайс (за «Выступление вечера»), а также Раони Барселос и Курт Холобо (за «Бой вечера»).
Все результаты UFC Fight Night 133:
Джуниор дос Сантос (18-5) — UD 5 — Благой Иванов (16-1) видео боя  Сейдж Норткатт (10-2) — КО 2 — Зак Оттоу (16-5)
Рик Гленн (20-5-1) — SD 3 — Деннис Бермудес (16-8)
Нико Прайс (11-1) — КО 2 — Рэнди Браун (10-2)
Чед Мендес (17-4) — ТКО 1 — Майлз Джури (17-2)
Кэт Цингано (9-3) — UD 3 — Мэрион Реньо (9-3-1)
Алехандро Перез (20-6-1) — UD 3 — Эдди Вайнленд (23-12-1)
Александр Волкановски (17-1) — UD 3 — Дэррен Элкинс (24-5)
Саид Нурмагомедов (11-1) — SD 3 — Джастин Скоггинс (11-4)
Раони Барселос (11-1) — КО 3 — Курт Холобо (17-4)
Лиз Кармуш (11-6) — UD 3 — Дженнифер Майа (15-4-1)
Марк Делароса (9-1) — SBM 2 — Элиас Гарсиа (4-0)
Джессика Агилар (19-6) — UD 3 — Джоди Эскибель (6-3)
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