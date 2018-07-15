Все результаты UFC Fight Night 133: бонусы у Мендеса, Прайса, Барселоса и Холобо

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы турнира UFC Fight Night 133, который состоялся 14 июля в Бойссе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый заработали Чед Мендес и Нико Прайс (за «Выступление вечера»), а также Раони Барселос и Курт Холобо (за «Бой вечера»).

Все результаты UFC Fight Night 133:

Джуниор дос Сантос (18-5) — UD 5 — Благой Иванов (16-1) видео боя Сейдж Норткатт (10-2) — КО 2 — Зак Оттоу (16-5)

Чед Мендес (17-4) — ТКО 1 — Майлз Джури (17-2)

Кэт Цингано (9-3) — UD 3 — Мэрион Реньо (9-3-1)

Алехандро Перез (20-6-1) — UD 3 — Эдди Вайнленд (23-12-1)

Саид Нурмагомедов (11-1) — SD 3 — Джастин Скоггинс (11-4)

Раони Барселос (11-1) — КО 3 — Курт Холобо (17-4)

Лиз Кармуш (11-6) — UD 3 — Дженнифер Майа (15-4-1)

Марк Делароса (9-1) — SBM 2 — Элиас Гарсиа (4-0)

Джессика Агилар (19-6) — UD 3 — Джоди Эскибель (6-3)

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