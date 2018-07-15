Нурмагомедов: Дзюба точно пригодился бы «Реалу» 

Российский боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что из игроков сборной России хавбек ЦСКА Александр Головин и форвард «Зенита» Артём Дзюба могли бы оказаться в мадридском «Реале».
«Кто мог бы перейти из российской сборной в «Реал»? Дзюба и Головин. Однозначно Дзюба подошёл бы. Такой — таранного вида форвард, который подошёл бы любой атаке. Мадридскому «Реалу» точно пригодился бы», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
На чемпионате мира — 2018 Головин отметился голом и двумя результативными передачами в четырёх матчах за сборную России. Дзюба забил три гола и отметился результативной передачей в пяти играх.