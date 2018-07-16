Конор Макгрегор ждет ребенка

Ирландский боксер официально подтвердил информацию о том, что вскоре станет отцом еще одного ребенка.

Девушка спортсмена Ди Девлин , беременная во второй раз, также сообщила о скором пополнении, поздравив своего знаменитого бойфренда с 30-летием.

Ди выложила в Твиттере, где ее блог читают 1,4 миллиона подписчиков, фото Макгрегора на роскошной яхте. Девлин написала: «Счастливого 30-го Дня рождения, дорогой. Спасибо за то, что всегда остаешься собой. С любовью от меня, Конора младшего и будущего малыша».

Фанаты получили уникальную возможность поздравить спортсмена сразу с 2-мя событиями — днем рождения и беременностью подруги. Конор и Ди вместе с 2008 года. Первому ребенку Макгрегора и Девлин уже 14 месяцев. Один из источников намекнул на предстоящее торжество в семье боксера на фоне сообщений о готовности Конора сделать предложение руки и сердца своей подружке в ближайшее время.