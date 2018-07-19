«Габала» выиграла матч в Люксембурге, но завершила евросезон 

«Габала» после поражения от «Прогреса» в домашнем матче Лиги Европы (0:2) до последнего боролась за выход во второй отборочный раунд турнира. Стивен Жозеф-Монроуз еще в первом тайме вывел вперед коллектив из Азербайджана, но больше голов зрители не увидели — 1:0 в пользу «Габалы», но дальше идет соперник.
Протокол игры
Прогрес
Габала
28' Жозеф-Монроуз Стивен (0:1)
Флос Себастьян • Граца Марвин • Ферено Адриан • Холл Тим • Jordan Gobron • Тилль Оливье 90' (Фогель Бен (90') • Мутш Марио • Тилль Себастьян • Бастос Янник 29' (Карапетян Александр (29') • Франсуаз Эмманюэль 85' (Маркес Янн (85') • Mayron De Almeida
Запасные: Dzenid Ramdedovic • Шинкер Чарли • Romeu Torres II • Кергер Кевин
Безотосный Дмитрий • Гурбанов Ильгар • Рамалданов Расим • Аббасов Урфан • Халилзаде Тамкин 79' • Лиляй Сабиен • Гусейнов Джавид • Мамедов Асиф 56' (Лалавеле Атакора (56') • Жозеф-Монроуз Стивен • Аденийи Сегун • Алиев Рауф
Запасные: Мамедов Агиль • Джамалов Элвин • Алиев Гисмат • Гусейнов Роман • Гаджиев Гаджиага
19 июля. Стадион «Мунисипаль де Дифферданж».