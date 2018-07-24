Fight Nights расстаётся с Крыловым и Павловичем: они уходят в UFC

Чемпионы российского промоушена Fight Nights Global в полутяжёлом и тяжёлом весе — соответственно Никита Крылов (24-5) и Сергей Павлович (12-0), продолжат карьеру в UFC. Об этом заявил руководитель FNG Камил Гаджиев

«Ни один боец, находящийся на контракте с организацией, не может взять, и просто так уйти, — заявил Гаджиев. — Но сейчас мы готовы отпустить любого бойца, у которого в ближайшее время не намечается какой-то серьёзной оппозиции. Промоушен прощается с бойцом по обоюдному желанию тогда, когда понимает, что на данный момент не может ему ничего интересного предложить»

«Это произошло в весе 93 кг. Никита Крылов хоть и был чемпионом, мы отдавали себе отчет, что у нас в этом весе люди находятся где попало — одни завершают карьеру, вторые больные, третьи ещё где-то, четвёртые переходят в другой вес. Мы понимали, что у нас в промоушене Никита Крылов будет просто сидеть и ничего не делать либо выступать в каких-то неконкурентных поединках. Так что в ближайшие два года он не будет у нас выступать, потому что на ближайшие два года подпишет контракт с UFC»

«То же самое, скорее всего, произойдёт с Сергеем Паловичем. Мы ждали результат боя Пешта-Емельяненко, и если бы Пешта выиграл, мы бы сделали бой Пешта-Павлович. Кто бы тогда сказал, что этот бой не тянет на главный. Но Пешта проиграл, соответственно, мы ему титульник теперь не даём, а Серёгу поэтому отпускаем. Пару лет Серёга будет выступать в UFC, а дальше посмотрим. Захочет он вернуться или, дай Бог, у него там дела сложатся. А сейчас у нас в тяжёлом весе совсем не то, что было год назад. Год назад у нас была баталия — у нас дрались Сидельников, Павлович, Кудин, Бага Агаев, Тони Джонсон, Пешту подписали. Сейчас в дивизионе определённый кризис».

Напомним, что в отличие от Павловича Крылов уже выступал в UFC в 2013-16 гг., одержав шесть побед при трёх поражениях. Ходят слухи, что Никита может выступит на московском турнире UFC в сентябре.

Источник: FightNights

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