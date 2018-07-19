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Объявлена дата следующего боя Емельяненко
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Объявлена дата следующего боя Емельяненко 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет бой с американцем Челом Сонненом в рамках Гран-при турнира Bellator 13 октября в Нью-Йорке, сообщает портал MMA FIghting.
Бойцы поспорят за выход в финал турнира. В параллельном полуфинале столкнуться два американца: Райан Бэдер и Мэтт Митрион.
29 апреля Емельяненко победил американца Фрэнка Мира в четвертьфинале гран-при. Россиянин праздновал победу техническим нокаутом в первом раунде. После этого стало известно, что его следующим соперником станет Соннен.
Гран-при Bellator проводится по системе плей-офф. Победитель турнира получит титул чемпиона в тяжелом весе. Для Соннена четвертьфинал закончился победой над соотечественником Куинтоном Джексоном.
Для Емельяненко последняя победа стала 37-й в карьере при пяти поражениях. В активе Соннена 30 побед и 15 поражений.
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