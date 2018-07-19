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Милана Кержакова отправилась лечиться и восстанавливать нервы в Таиланд
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Милана Кержакова отправилась лечиться и восстанавливать нервы в Таиланд 

Passion.ru 5 часов назад
Фото: Passion.ru
24-летняя Милана Кержакова сообщила фолловерам, что улетела на реабилитацию в Таиланд — в тот же центр, где лечилась экс-телеведущая Дана Борисова.
Российские СМИ трубят, что после раздела имущества Александр Кержаков отправил жену Милану в Таиланд — восстанавливаться после лечения в подмосковном рехабе. Напомним, недавно девушка призналась, что на протяжении нескольких месяцев страдала от зависимости от запрещенных препаратов.
На днях Кержакова опубликовала снимок на фоне океана и пальм на острове Самуи в Таиланде. «После черной полосы ВСЕГДА наступает белая, поверьте, теперь уж я это точно знаю. Мы с мужем решили, что мне нужно восстановиться после всех происшествий, подальше от нашего шумного социума…» — так подписала фото молодая мама (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Тем временем журналисты «Комсомольской правды» выяснили, что Милане помогает тот же реабилитолог, что был и у Даны Борисовой — Никита Лушников. «Милане не нужна реабилитация, у нее был нервный срыв и сейчас ей больше нужна психологическая помощь. Поскольку у нас с Александром много общих знакомых, он мне доверяет и попросил подыскать хороших специалистов для Миланы на Самуи. С ней полтора месяца будут работать семейные психологи. Александр сейчас не будет принимать никакого решения по поводу своей дальнейшей жизни с этой женщиной, решил посмотреть, что будет дальше, подождать, насколько Милана сможет снова адаптироваться», — заявил Лушников в интервью.
Фото и видео: Instagram
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