Московское «Динамо» разгромило клуб 2-го немецкого дивизиона со счётом 6:2 

Московское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги провело товарищеский матч с немецким клубом «Хольштайн». Встреча завершилась уверенной победой российской команды со счётом 6:2.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Фёдор Черных и Евгений Марков, а ещё по голу забили Абдул Теттех и Евгений Луценко.
Товарищеский матч
Голы: Мершель, 17 (0:1); Черных, 22 (1:1); Теттех, 29 (2:1); Черных, 37 (3:1); Луценко, (4:1); Мершель, 61 (4:2); Марков, 85 (5:2); Марков, 87 (6:2).