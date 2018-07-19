Московское «Динамо» разгромило клуб 2-го немецкого дивизиона со счётом 6:2

Московское «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону Российской Премьер-Лиги провело товарищеский матч с немецким клубом «Хольштайн». Встреча завершилась уверенной победой российской команды со счётом 6:2.

Товарищеский матч

Голы: Мершель, 17 (0:1); Черных, 22 (1:1); Теттех, 29 (2:1); Черных, 37 (3:1); Луценко, (4:1); Мершель, 61 (4:2); Марков, 85 (5:2); Марков, 87 (6:2).