Российский боец UFC завалил допинг-тест

Российский боец Муслим Салихов , выступающий в UFC, провалил допинг-тест. Об этом сообщает «Советский спорт».

Как утверждает MMA Fighting, взятая у спортсмена допинг-проба в июне показала положительный результат. Антидопинговое агентство США (USADA) уже оповестило об инциденте промоушен.

Сам Салихов и его менеджер Али Абдельазиз пока не комментируют ситуацию.

34-летний Салихов выступает в UFC с прошлого года. За это время он одержал победу в одном поединке, а еще один свел к поражению. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед.