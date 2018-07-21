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Российский боец UFC завалил допинг-тест
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Российский боец UFC завалил допинг-тест 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Российский боец Муслим Салихов, выступающий в UFC, провалил допинг-тест. Об этом сообщает «Советский спорт».
Как утверждает MMA Fighting, взятая у спортсмена допинг-проба в июне показала положительный результат. Антидопинговое агентство США (USADA) уже оповестило об инциденте промоушен.
Сам Салихов и его менеджер Али Абдельазиз пока не комментируют ситуацию.
34-летний Салихов выступает в UFC с прошлого года. За это время он одержал победу в одном поединке, а еще один свел к поражению. Всего за карьеру в смешанных единоборствах он провел 13 поединков, в которых одержал 12 побед.
Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Василий Копейкин дисквалифицирован на четыре года за допинг.
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