Денег нет, но вы держитесь. Российские ММА-промоушены находятся в кризисе?

15 сентября в Москве в «Олимпийском» пройдет первый турнир UFC. В главном поединке турнира россиянин Алексей Олейник встретится с новозеландцем Марком Хантом . То, что в сильнейшей лиге мира все хорошо — всем известно. Вот она, наконец-то, и до России добралась. Фанаты ММА ждали этого лет пять.

А вот у российских промоушенов — большие проблемы. И это совершенно точно не связано с тем, что в Россию пришел UFC. Почему наши организации потеряли довольно высокий уровень, который подтверждали последние три года? «Советский спорт» пытается разобраться.

Мы рассмотрим положение дел в российских ММА на примере самых известных организаций: ACB, Fight Nights, M-1, WFCA и RCC.

ACB: хребет UFC сломать не удалось

Лига ACB довольно быстро развивалась в последнее время и даже во многих аспектах переплюнула Bellator — вторую по силе лигу мира. Турниры проходили не только по правилам ММА. Внутри ACB были подразделения, которые отвечали за кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Соревнования проводились на очень высоком уровне.

В 2015 году глава российского промоушена Майрбек Хасиев сделал очень громое заявление, в котором он озвучил планы организации. По его словам, лиге нужно было всего три года, чтобы сломать хребет UFC. Поначалу это казалось смешным. Но затем ACB резко пошел наверх. Турниры были очень крутыми, бойцы в ростере были очень сильными и конкурентноспособными, а главное — практически не было проходных поединков. Вспомнив слова Хасиева, уже было не так смешно. Даже наоборот, ACB вселял оптимизм.

Глава ACB Майрбек Хасиев

Но затем глава промоушена стал вмешиваться в судейские решения, порой меняя результаты поединков в пользу своих спортсменов. Это очень сильно отразилось на авторитете лиги. Многие известные и серьезные спортсмены отказывались от контрактов с промоушеном, выбирая другие варианты.

Первый турнир ACB в США и вовсе провалился, собрав очень маленькую аудиторию. Однако, Майрбек Хасиев продолжал гнуть свою линию, периодически выбрасывая огненные фразы.

Спортсмены, находящиеся на контракте в ACB, чувствовали себя очень даже комфортно. Гонорары они получали лучшие в России. Даже Bellator платил своим бойцам меньшие деньги. На вопрос, откуда у ACB деньги на проведение больших турниров и оплату бойцам, Майрбек Хасиев уклончиво говорил, что деньги даюет Всевышний.

В лиге ACB были самые кровавые поединки

Сейчас июль 2018 года, и, видимо, Всевышний перестал быть спонсором лиги, так как многие зарубежные турниры были отменены. Да и вообще, количество ивентов сократилось.

Петр Ян и Забит Магомедшарипов были чемпионами в ACB. Сейчас они ярко выступают в UFC Проблемы в организации точно имеются. Боссы пытаются успокоить своих фанатов, говоря о том, что эти трудности временные и все встанет на свои места уже в скором времени.

Но с 2015 года прошло как раз три года и ACB так и не сломал хребет UFC. Скажем прямо, Майрбек Хасиев переоценил свои возможности. Сложно говорить, что ждет промоушен в ближайшее будущее. Но, если верить слухам, то его ждет экономичное существование.

Fight Nights: создать новых героев становится сложнее

Организация FNG с приходом Зиявудина Магомедова зажила новой жизнью, роскошной и неприхотливой. Бизнесмен кормил организацию, которая с его приходом, стала одной из лучших в Европе. Все знают, для того, чтобы провести бой Федора Емельяненко , нужно много денег. Боец он топовый и стоит недешево. Но FNG, можно сказать, с лекгостью смог потянуть контракт Федора и всех его учеников. Если бы не Зиявудин , то никакого Федора бы точно в организации не было. И не было бы валидольного поединка с Фабио Мальдонадо

Совсем недавно, Зиявудин Магомедов попал под следствие и все его спонсорские деньги перестали поступать на счет FNG. Организация, которая пыталась создать своих героев на своей площадке, стала экономить на всем. Если раньше в рамках турниров участвовали довольно известные бойцы, такие как Диего Брандао , то сейчас в файткардах появляются все больше и больше неизвестных спортсменов. Лучшие российские бойцы лиги стали покидать Fight Nights. Наибольший скандал случился, когда Расул Мирзаев перешел в ACB. Как говорит Камил Гаджиев , который сичтал Расула своим младшим братом, Мирзаев просто предал его и ушел к прямом конкуренту. Но FNG в последнее время покинул не только Мирзаев, но и другие спортсмены. В сторону лиги RCC уже посматривает непобежденный тяжеловес Виталий Минаков , а Михаил Мохнаткин вот-вот подпишет контракт с UFC. Чемпион ттяжелого дивизиона Сергей Павлович тоже вот-вот сменит организацию, но это не афишируется. В ростере FNG остался Али Багаутинов , но никто точно не сможет сейчас сказать, насколько он там задержится.

Камил Гаджиев и Расул Мирзаев. Они были очень близкими людьми, но боец ушел в другую лигу. Все из-за денег?

«FNG переживает не самые лучшие времена, но разве не «кризис — это всегда новые возможности?». У нас есть самое главное, чтобы развиваться — отличная команда менеджмента и верные зрители. Ряду бойцов мы дали возможность продолжить свою карьеру в новых лигах, речь идёт о тех дивизионах, в которых у нас низкая конкуренция, но «любимчики» зрителей в строю и до конца года мы увидим в деле Багаутинова, Шаблия, Алиева, Минеева, Исмаилова, Асатряна, Копылова, Брандао, Дека и многих других. FNG проведёт до конца года 4 больших турнира, в том числе в Китае, где у нашей работы уже появились поклонники, а также 5-6 турниров для молодых бойцов», — говорит Камил Гаджиев.

Али Багаутинов дрался за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе против Деметриуса Джонсона, но проиграл по очкам. Сейчас Али выступает в FNG.

Несомненно, Fight Nights будет жить. И это благодаря таким людям, как Камил Гаджиев. Он является очень хорошим руководителем, бизнесменом. Но, безусловно, жить лига будет намного скромнее. Без дополнительных влияний тяжело существовать, так как 90% турниров в России не приносят дохода. Но ведь до прихода Магомедова промоушен жил и жил довольно неплохо.

M-1: фарм-промоушен UFC М-1 — одна из первых лиг в России, которая появилась в начале 90-х. Ее глава Вадим Финкельштейн за время существования промоушена набил немало шишек, но обрел неоценимый опыт. Когда ACB и Fight Nights обогнали М-1 по уровню несколько лет назад, Вадим с М-1 жил по средствам. Организация не платила боснословные гонорары своим бойцам, но умудрялась приглашать таких спортсменов, как Сергей Харитонов Александр Шлеменко . Это было редко, но запомнилось очень отчетливо.

Два боя между Александром Шлеменко и Вячеславом Василевским в М-1 были очень крутыми. Но это было давно

В прошлом году в Санкт-Петербурге была построена «М-1 Арена». И это большой плюс. Организация обзавелась своим домом, которого нет ни у одной организации в России. Пока Камил Гаджиев и Майрбек Хасиев на словах соревновались, чья из организаций круче, Финкельштейн проработал свою бизнес-версию развития. Его можно назвать хитрым и мудрым лисом, но как будет развиваться М-1 дальше тяжело рассуждать. Дело в том, что М-1 и UFC совсем недавно подписали контракт о сотрудничестве. Теперь чемпионы российской лиги смогут попробовать свои силы в UFC. Точнее, договор этот говорит о том, что М-1 стал фарм-клубом UFC, если можно сказать на хоккейный манер.

Хитрый план Финкельштейна? Или же существовать отдельно лига уже не может? Увидим в скором будущем. Но с уверенностью можно сказать, что М-1 переживет еще не одну ММА-лигу в России. Тише едешь, дальше будешь.

Глава М-1 Вадим Финкельштейн

WFCA: локальная организация

В августе WFCA проведет в Москве свой юбилейный, 50-й турнир по счету. Глава Чечни Рамзан Кадыров делает многое для развития спорта в своем регионе и ММА тоже пытается развивать.

Но пока что это выходит у него не очень успешно. Да, о WFCA слышали уже во всем мире, ведь лигой по факту управляет сам Кадыров, которого зарубежом знают все. Но промоушен очень редко выезжает за пределы Грозного. В ростере есть несколько хороших бойцов, которые могли бы уверенно выступать в UFC. Есть и Александр Емельяненко , который сотрудничает с лигой «Ахмат» на взаимовыгодных условиях. Но выйти на мировой уровень не получится, если для своих спортсменов в Грозный зазывать средненьких оппонентов и громить их там в одну калитку. Нужен новый подход. Но надо ли это Рамзану Кадырову?

Рамзан Кадыров часто дарит автомобили своим бойцам за победы на турнирах WFCA.

Рамзан Кадыров посещает все турниры WFCA

RCC: новичок на ММА-рынке

Лига RCC появилась совсем недавно, но прогремела уже громко. С каждым турниром растет уровень бойцов, телекартинка — на мировом уровне. Освещение и шоу-программа — вообще из ряда вон выходящее. Многие зрители, бывавшие на турнирах RCC, приятно удивлены тем, что увидели.

У этого промоушена очень большой потенциал и много средств для его развития. Если финансирование проекта останется на прежнем уровне, то уже через год-два в российских ММА будет новый лидер. Но история знает немало случаев, когда появлялись богатые выскочки, проводили пару турниров и исчезали совсем. Не хотелось бы, чтобы также случилось с RCC.

На турнире RCC 3 дрался Александр Емельяненко. Во втором раунде техническим нокаутом он победил экс-бойца UFC Виктора Пешту

Александр Емельяненко на турнире RCC 3