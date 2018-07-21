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Макгрегор и Нурмагомедов могут провести бой
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Бой Нурмагомедова с Макгрегором может состояться 6 октября или 30 декабря 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 6 октября или 30 декабря в Лас-Вегасе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского спортсмена.
«Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке», — сказал Нурмагомедов.
Он отметил, что хотел бы провести бой в октябре, чтобы не затягивать с защитой титула.
В октябре состоится турнир UFC 229, в декабре — UFC 232.
Ранее сообщалось, что бой Алексея Олейника и Марка Ханта станет главным на турнире UFC в Москве.
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