Макгрегор и Нурмагомедов могут провести бой

Бой Нурмагомедова с Макгрегором может состояться 6 октября или 30 декабря

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой с ирландцем Конором Макгрегором 6 октября или 30 декабря в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского спортсмена.

«Сейчас есть две даты — 6 октября или 30 декабря. В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет драться на ноябрьском турнире в Нью-Йорке», — сказал Нурмагомедов.

Он отметил, что хотел бы провести бой в октябре, чтобы не затягивать с защитой титула.

В октябре состоится турнир UFC 229, в декабре — UFC 232.