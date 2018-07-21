«Уйду из ММА»: Хабиб требует боя с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил возможные даты поединка со скандальным ирландцем Конором Макгрегором . Также стало известно, что бой с большой долей вероятности пройдет в Лас-Вегасе. Дагестанский спортсмен требует, чтобы руководство UFC скорее определилось со всеми деталями встречи, и даже грозится уйти в другой вид спорта.

Бесконечная сага о бое между самым популярным бойцом России Хабибом Нурмагомедовым и скандальным ирландцем Конором Макгрегором близка к хэппи-энду. Стороны уже перешли к обсуждению даты.

Дагестанский орел сообщил первые детали предстоящего поединка.

В ноябре я не дерусь, потому что Макгрегора лишили лицензии, и он не сможет участвовать в ноябрьском турнире UFC в Нью-Йорке, но, надеюсь, что бой в этом случае состоится в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса.

Я заявил UFC, чтобы мне дали любого соперника. Хотя, если они дадут другого бойца, не Конора, то я и в ноябре готов драться», — приводит слова бойца ТАСС

Ранее из уст Хабиба звучали другие даты — например, 9 сентября, но, видимо, ирландец внес свои коррективы в возможные числа. Все-таки он не дрался в октагоне с 2016 года, а окончательное решение о том, что поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоится, было объявлено только 10 июня 2018-го. Это означает, что подготовка обоих спортсменов к предстоящему противостоянию стартовала не так давно.

В отличие от дат, по месту проведения боя пока не появилось конкретных данных, однако очень высока вероятность того, что событие состоится в Лас-Вегасе, поскольку Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк лишила Макгрегора лицензии (о чем упоминал Хабиб) и запретила ему проводить поединки на своей территории.

Такое решение было принято в апреле этого года после того, как ирландец со своими приятелями напал на автобус, в котором находились другие бойцы UFC, и среди них — Нурмагомедов.

«Печально известный» (в оригинале — The Notorious) даже кинул в лобовое стекло тележку на колесах. В результате несколько спортсменов получили травмы.

Причиной к такому агрессивному поведению стал конфликт Нурмагомедова с Артемом Лобовым — русским другом Макгрегора, который позволил себе в общении с фанатами в соцсетях назвать Дагестанского орла трусом.

«Хабиб снимался с боев уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас «чикен» («курица» в переводе с английского — «Газета.Ru» )? Кто боится, кто ссыкун?

Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — заявил Лобов в своей онлайн-трансляции.

После этого Нурмагомедов с товарищами нашел его в коридоре отеля, где проживали бойцы, готовящиеся к турниру UFC 223, и прижал обидчика к стене, потребовав ответа. Тому пришлось пойти на попятную.

Макгрегор решил отомстить за своего друга, за что и был наказан Атлетической комиссией.

Таким образом, остается вариант с Лас-Вегасом, о котором президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заговорил еще до того, как официально объявил о том, что свой следующий бой Нурмагомедов проведет именно с Макгрегором.

«Если ты организуешь такой большой поединок, ты должен провести его в Лас-Вегасе. Хабиб будет драться в России в какой-то момент, но это будет не бой с Макгрегором. Он слишком большой. Это должен быть Лас-Вегас», — говорил Уайт в комментарии TMZ.

Судя по всему, желание Уайта сбудется, раз уж такой серьезный конкурент Города грехов, как Нью-Йорк, сам запретил ирландцу драться на своей территории. К тому же это совпадает и с датами, указанными Хабибом: именно в октябре и декабре в Лас-Вегасе состоятся два турнира UFC.

Пока агенты обсуждают детали предстоящего боя, Нурмагомедов уже всячески высказывает свое нетерпение. Например, 20 июля он пригрозил, что уйдет в баскетбол, если в ближайшее время не увидит четкой договоренности о поединке.

«UFC, дайте мне соперника, или я уйду в НБА!» — писал Дагестанкий орел в своем инстаграме.

Макгрегор же, похоже, пока не особенно заботится о своем следующем бое. В последнее время он выкладывает забавные фото…

…а совсем недавно даже посетил Москву ради финала чемпионата мира по футболу, во время которого сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным

Нурмагомедов тоже присутствовал на том матче, однако совместного снимка с главой государства у него не оказалось.

Впрочем, Дагестанский орел чуть позже ответил ирландцу, выложив в социальных сетях изображение с двойником Путина и подписав его: «За эту фотку я отдал 500 рублей».

Судя по всему, это был намек на траты, которые Макгрегору пришлось понести ради встречи с российским президентом.

Впрочем, на данный момент между будущими соперниками проскальзывают лишь безобидные шуточки. Настоящий трэш-токинг начнется позже — когда стороны придут к окончательной договоренности по всем деталям поединка и настанет время его раскручивать.

Напомним, Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг), а Макгрегор — бывший чемпион в этой категории, а также в полулегком весе (до 66 кг).