Ещё
Емельяненко рассказал о тайном предложении ФБР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Емельяненко рассказал о предложении от агента ФБР 

Рамблер 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Олег Золото
Российский боец MMA Федор Емельяненко заявил, что во время визита в США агенты ФБР предложили ему свою помощь при возникновении проблем. Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле газета The Telegraph писала, что американские спецагенты посетили спортсмена в чикагской гостинице и провели с ним беседу. Содержание разговора не уточнялось.
Емельяненко рассказал, что никаких вопросов и претензий у сотрудников ФБР к нему не было. По словам спортсмена, агент ждал его в гостинице после тренировки. Он представился, дал Емельяненко визитку и попросил обращаться к нему напрямую «в случае форс-мажорных ситуаций».
Комментарии28  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова24
FIFA начала расследование против России140
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел8
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение