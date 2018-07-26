Емельяненко рассказал о тайном предложении ФБР

Емельяненко рассказал о предложении от агента ФБР

Российский боец MMA Федор Емельяненко заявил, что во время визита в США агенты ФБР предложили ему свою помощь при возникновении проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле газета The Telegraph писала, что американские спецагенты посетили спортсмена в чикагской гостинице и провели с ним беседу. Содержание разговора не уточнялось.

Емельяненко рассказал, что никаких вопросов и претензий у сотрудников ФБР к нему не было. По словам спортсмена, агент ждал его в гостинице после тренировки. Он представился, дал Емельяненко визитку и попросил обращаться к нему напрямую «в случае форс-мажорных ситуаций».