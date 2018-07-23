«Не ждали больше 15 тысяч»: как фанаты не попали на арену ЧМ

В России стартовали матчи второго по силе дивизиона страны — Футбольной национальной лиги. В ходе подготовки к чемпионату мира сразу несколько команд ФНЛ получили роскошные многотысячные стадионы, и перед началом сезона оставался главным вопрос: будут ли люди ходить на эти арены, чтобы посмотреть на такие коллективы, как «Ротор», «Мордовия» и «Балтика»?

Статистика первых туров пока успокаивает: даже у завсегдатаев второго дивизиона появилось довольно много болельщиков,

стоило клубам начать выступать на приличных стадионах, где можно получить удовольствие если не от игры, то хотя бы от созерцания элегантных изгибов внушительной конструкции и неплохого сервиса.

В Саранске на матче местной «Мордовии», например, собралось аж 26 564 человека. Игру «Ротора» на «Волгоград Арене» увидели живьем 30611 зрителей. А встречу «Балтики» на стадионе «Калининград» посетили 10456 болельщиков.

Так, после матча второго тура ФНЛ на 45-тысячном стадионе «Нижний Новгород» в официальной группе клуба «ВКонтакте» нашлись недовольные фанаты, которые утверждали, что руководство клуба намеренно ограничило количество билетов на встречу.

«Клуб пустил в продажу только 18 тысяч билетов, — писал пользователь под именем Вячеслав Жихарев. — Я перед матчем простоял в очереди час за билетом. Ажиотаж был. На второй ярус в сектора за воротами и на трибуну С выше 18-го ряда вообще не продавали билеты.

Наверное, как и в Калининграде, боялись, что не продадут все 44 тысячи, и хотели в кучку собрать болельщиков. Надеюсь, на следующие матчи уже пустят все билеты».

«Вячеслав, я вообще не понял прикола насчет билетов. Накануне, за день до матча, появилась запись:

«В связи с большим спросом на билеты мы открываем продажу на верхние секторы». Клоунада какая-то. Продавайте на все секторы билеты — и все!

Такое ощущение, что убрали менеджеров ФИФА и поставили наших. Все — через ***…»

В сети даже появилась информация о том, что якобы в кассах закончилась бумага для распечатки заветных квитков. «Газета.Ru» связалась с представителями «Нижнего Новгорода», чтобы получить официальную реакцию на произошедшее.

— Все было не совсем так, — ответил глава пресс-службы Сергей Козунов . — Билеты продаются на онлайн-платформе и в кассах по всему городу, которых порядка 20-ти. Мы призывали людей покупать билеты заранее, однако нашлись болельщики, которые приехали на стадион прямо к матчу, чтобы приобрести все именно на арене. В результате возникли большие очереди.

В этот день кассы работали с 14 до 19, как и было заявлено на сайте (матч начался в 18.00. — «Газета.Ru»).

Внушительные очереди образовались примерно в последний час перед игрой. Тем не менее касса работала до 19 часов, даже когда матч уже начался.

Но, наверное, кто-то не захотел стоять в очередях, развернулся и ушел. Возможно, именно эти люди писали и негодовали.

— Мы в любом случае придерживаемся политики «Болельщик всегда прав». Если что-то пошло не так, значит, клуб где-то недоработал. На своем официальном сайте мы принесли фанатам извинения и приложим все силы, чтобы не допустить таких ситуаций впоследствии. Например, можем открыть больше касс на следующих встречах, потому что у нас есть люди, которые привыкли приезжать в последние час или полчаса до стартового свистка.

К слову, на три ближайших матча билеты уже продаются. Их можно купить через интернет и просто показать на смартфоне, даже не надо распечатывать. Просим приобретать все заранее.

— Информация о том, что в продаже находилось ограниченное количество билетов, — это неправда?

— Нет, конечно! В интернете они были и оставались. Кассы стадиона работали весь первый тайм и перерыв, пока не ушел последний покупатель.

— Болельщики писали в группе «Нижнего Новгорода», что накануне матча появилось объявление о старте продаж билетов на верхний сектор «в связи с большим спросом». То есть изначально все-таки не все места на стадионе были доступны для покупки?

— Дело в том, что изначально мы думали, что больше 15 тысяч не придет, потому что билеты все-таки платные.

Это в Саранске раздавали задаром и собрали в итоге 26 тысяч по всем фабрикам и заводам, а у нас надо было заплатить. Но спрос оказался больше, чем 15 тысяч, и за пару дней до матча, когда билеты на нижний ярус начали заканчиваться, мы открыли продажи на верхний. И еще три тысячи человек приобрели билеты туда, на сектор С. Можно было купить и больше — кассы были открыты.

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