«М-1 на коне? Я бы сказал, они под конем». Откровенное интервью Камила Гаджиева

31 марта 2018-го миллиардер Зиявудин Мамгомедов был заключен под стражу по подозрению в хищении крупной суммы денег и организации преступного сообщества.

С тех пор большую популярность набрали разговоры о том, что российский ММА-промоушен Fight Nights Global, основной финансовой поддержкой которого была компания Магомедова, находится на грани краха.

Прошло несколько месяцев, и затруднения начались у еще одной российской лиги — ACB. Организация отменила четыре ближайших турнира, и до сих пор от руководства не поступает никаких комментариев. По слухам, проблемы промоушена напрямую связаны с проблемами его основателя — Майрбека Хасиева

Пока две ведущие отечественные лиги буксуют, на первый план выходит старейшая в России организация М-1 Global, которая объявляет о начале деловых отношений с UFC.

Теперь чемпионы М-1 будут автоматически попадать в сильнейшую лигу мира, при этом, как говорит президент М-1 Вадим Финкельштейн , не теряя возможности параллельно выступать в России.

О том, как сейчас обстоят дела у Fight Nights, правильно ли поступили в М-1 и насколько серьезны проблемы ACB, корреспонденту Sport24 Ярославу Степанову рассказал Камил Гаджиев

— Сейчас две ведущие российские лиги находятся в не самых стабильных и понятных положениях. Отменяются турниры, уходят бойцы и так далее. Можно ли сказать, что 2018-й становится кризисным для отечественных промоушенов?— Я бы сказал, что он кризисный в том смысле, что есть какой-то промежуток времени, в течение которого организациям не очень просто, и должны последовать корректировки. Но он не кризисный с точки зрения, что в этот год все полопалось, и промоушены прекратили существование. По крайней мене, могу так с уверенностью говорить про свою лигу. Да и, думаю, про ACB. Там проделана огромная работа. Как они могут взять и закрыться? Всегда найдется кто-то, кто поддержит. Всегда можно перезагрузиться, пойти на уступки и привлечь новых партнеров.

— Зная амбиции ACB, начиная со знаменитой фразы про хребты и UFC, заканчивая жесткой и бескомпромиссной политикой промоушена, можно ли представить, что организация пойдет на какие-то уступки?— Про хребты — это уже притча во языцех. Это либо эмоциональнео высказывание, либо слишком амбициозное в силу незнания. Для того, чтобы сломать хребет UFC, нужно много предпосылок. И бои, и раскрученность, и факторы узнаваемости и истории бренда. Ни в одном из этих компонентов никто с UFC не сравнится. «Переломать хребет» UFC можно, если только они сами сломаются, а кто-то перешагнет через труп.

— Вы всегда выступали «за» конкуренцию на российском рынке ММА. Как воспринимаете то, что, пожалуй, главный конкурент пропал с радаром?— Что значит «пропал с радаров»? Ну, отменили три-четыре турнира. Это ничего не значит. Да, конкуренция, конечно, важна. Потому что, если бы у меня не было конкруентов, я бы остался в каменном веке ММА. А так, всегда присутствовала здоровая конкуренция. И спортсменам была мотивация лучше выступать и зарабатывать деньги. И у зрителя больше выбора. Эти все споры фанатов и прочее создавало дополнительный хайп. Но имеем, что имеем. Да, ACB замолк, но не надолго.

— Как сейчас дела обстоят в Fight Nights?— Мы планируем делать 10 хороших, узнаваемых и номерных турниров в год. Остальное можно не считать. То есть, еще будут селекционные ивенты и турниры в Китае.

— Ранее в СМИ фигурировало, что Fight Nights опустит планку до 4-5 хороших турниров в год. Значит, не все так плохо? Нет никакого оттока бойцов и прочих проблем?— Знаете, как происходит отток? Ни один боец, находящийся на контракте с организацией, не может просто взять и уйти. Уйти может спортсмен, у которого закончилось соглашение, либо спортсмен, которые попросил промоушен отпустить его. Теперь вопрос: кого мы отпускать готовы, а кого — нет. Готовы — любого, у кого не намечается серьезной оппозиции. Это произошло в весе до 93 кг с чемпионом Никитой Крыловым . Мы понимаем, что в его ростере люди находятся, где попало. Одни завершают карьеру, другие больные. Мы понимаем, что Крылов будет сидеть у нас в лиге и ничего не делать.

— То есть, это вопрос решенный, и Крылов не будет выступать в Fight Nights?— По крайней мере, точно не будет ближайшие два года, так как подпишет контракт с UFC. То же самое с Сергеем Павловичем (чемпион Fight Nights в тяжелом весе — прим. Sport24). Мы ждали результата поединка между Виктором Пештой Александром Емельяненко . Если бы Пешта победил, то мы бы организовали ему титульный поединок. Но он проиграл, поэтому мы отпускаем Серегу. Посмотрим, как у него сложится в UFC. Сейчас у нас в тяжелом весе, увы, не то, что было год назад. Есть определенный кризис категории.

Расул Мирзаев покинул вашу организацию, когда начались финансовые проблемы. Он перешел в новую лигу, и сейчас там тоже не здорово. Вас бы могла заинтересовать возможность возвращения Мирзаева в клетку Fight Nights— Мирзаев — последний человек на белом свете, который выйдет в нашу клетку. Даже если инвалидам придется драться. Эту тему можно не обсуждать.

— В одном из интервью вы говорили, что у всех российских лиг могут быть периоды взлета и падения, но всегда на коне будет М-1 и Вадим Финкельштейн. Так ли происходит сейчас?— «На коне», на самом деле, можно сказать про UFC. А как можно в данном случае про М-1 сказать, что они на коне? Наверное, они как раз под конем.

— То есть, это не лучшее решение для организации?— Конечно. Прямо скажем, Вадим же не от хорошей жизни делает из своего промоушена селекционный механизм для другого промоушена. Правда, это может быть выгодно с точки зрения бизнес-составляющей. Тогда могу только поздравить Вадима, если он все просчитал, и это способ для лиги зарабатывать деньги.

А так, спросите у руководства любой организации, они бы точно сказали, что не хотели бы оказаться в таком положении. Больше скажу, два года назад нам поступало точно такое же предложение от UFC. Мы отказались. Нас это не устраивает. Остановились на том, что совместное предприятие создавать не будем, а будем просто дружить. А у Вадима с UFC, видимо, диалог зашел дальше.

Возвращение ли это в том время, когда наши организации были трамплинами для UFC? Я бы так не сказал. Мы же все, так или иначе, выполняем друг для друга функцию трамплинов. А что касается UFC, то для них в большей степени, потому что это самая престижная лига. Ведь контракты бойцов имеют свойство заканчиваться, и его уже не остановишь. Считаю, в М-1 двадцать раз подумали перед тем, как принять такое решение. Там дураков нет, и решение принято сознательно. Для М-1 это точно во благо. Другой вопрос, во благо ли это для индустрии и болельщиков, ведь теперь слишком много будет зависеть именно от политики UFC.

— Недавно пару ваших бойцов выступали в рамках турнира RCC в Екатеринбурге. В частности, Виктор Пешта возглавлял вечер, а Николай Алексахин дрался в самый разгар основного карда. Почему это стало возможным?— У нас хорошая дружба с RCC. Попросили наполнить кард людьми, которых там знают. У нас эти бойцы не были заняты, так что, почему нет?

— Но нельзя же представить себе ситуацию, при которой любой боец, находящийся на контракте с Fight Nights, выступит в М-1 или ACB. — Ну, с ними мы иногда проводим турниры в одних городах. Бывает, что и в один день. Но, на самом деле, когда-то в эту категоричность впали ребята из ACB и М-1. Так, например, со стороны ACB, могу прямо сказать, была недобросовестная конкуренция. Их матчмейкер присылал контракт тем, кто был подписан у нас. Конечно, это ни к чему не приводило, но это все равно попытка расшатать существующий промоушен. Поэтому, собственно, у нас никогда не было, нет и, наверное, не будет дружеских отношений.

А Вадим другими вещами занимался. Я сегодня находил спонсора, а завтра Финкельштейн ему звонил и предлагал поучаствовать у него на турнире. Вот такой ерундой занимался Вадик. Но к нему я хорошо отношусь, потому что он когда-то создал индустрию ММА в России. Мы ему все чем-то обязаны.

Тем не менее, подчеркну, что сказанное выше, не перечеркивает моего желания, чтобы у конкурентов все было нормально. Мне хочется, чтобы рынок был живым.

Конор Макгрегор прилетал в Россию, и с ним определенное количество времени проводили люди, работающие в Fight Nights. Какое отношение организация имела к визиту ирландца?— У нас же Артем Лобов часто бывал на турнирах. Успел подружиться с некоторыми нашими сотрудниками. Это нормальная ситуация. Организация тут никак не задействована. Мы же не должны людям говорить, куда им ходить, а куда нет.

— Возможен ли такой вариант, что Макгрегор когда-нибудь окажется на турнире Fight Nights в качестве гостя?— Мы к этому не стремимся. Сейчас просто такая ситуация… Противостояние Конора и Хабиба вышло за рамки разборок в клетке. А вдруг они столкнуться у нас на турнире? Конечно, это хайп, шум и все такое прочее. Но мне бы не хотелось быть организатором мероприятия, на котором случился конфликт между ними. Это не нужно.

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