Объявлена дата боя Нурмагомедова с Макгрегором

Бой пройдет 6 октября в Лас-Вегасе, сообщается в Instagram организации.

Напомним, прежде в качестве возможных дат поединка назывались 6 октября, 29 или 30 декабря.

Вражда Нурмагомедова с Макгрегором продолжается не первый год. В 2016 году они повздорили после взвешивания. В начале 2018 года Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в соцсетях, после чего Макгрегор пообещал убить питомцев Нурмагомедова.

В апреле Макгрегор разбил стекло автобуса Нурмагомедова. Макгрегора приговорили к пяти дням общественных работ и участию в программе управления гневом.