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Объявлена дата боя Нурмагомедова с Макгрегором
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Объявлена дата боя Нурмагомедова с Макгрегором 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Ultimate Fighting Championship анонсировала бой чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с экс-чемпионом ирландцем Конором Макгрегором.
Бой пройдет 6 октября в Лас-Вегасе, сообщается в Instagram организации.
Напомним, прежде в качестве возможных дат поединка назывались 6 октября, 29 или 30 декабря.
Вражда Нурмагомедова с Макгрегором продолжается не первый год. В 2016 году они повздорили после взвешивания. В начале 2018 года Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями в соцсетях, после чего Макгрегор пообещал убить питомцев Нурмагомедова.
В апреле Макгрегор разбил стекло автобуса Нурмагомедова. Макгрегора приговорили к пяти дням общественных работ и участию в программе управления гневом.
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