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Хабиб, Алду, Махачев — три главные истории с UFC on FOX 30 28 июля
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Хабиб, Алду, Махачев — три главные истории с UFC on FOX 30 28 июля 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Алду возвращается в титульную гонку с нокаутом, Махачев «ломает» Джонсона и вызывает Фергюсона — в главных историях UFC Calgary.
Звёзды собрались в Калгари
UFC on FOX 30 по составу выглядел посильнее некоторых номерных турниров компании — традиционно самых крутых и знаковых. В главном событии вечера в Калгари (Канада) сошлись третий и четвёртый номера рейтинга лёгкого веса Эдди Альварес и Дастин Порье, однажды сведшие свой поединок к статусу «не состоявшийся». Американское дерби бурно развивалось и закончилось судейским скандалом.
В одном из решающих эпизодов Альварес контролировал Порье на земле у самой сетки. Дастин находился в сидячем положении спиной к клетке, а Эдди сидел на ногах соперника, уверенно контролируя ситуацию. В какой-то момент из угла Короля Андеграунда прозвучала подсказка пробить с локтя, что боец и исполнил. К сожалению для него, рефери в клетке Марк Годдард увидел в этой попытке нарушение — локоть Альвареса влетел в плечо Порье по запрещённой траектории. Рефери поднял парней в стойку, и Дастин тут же ринулся на подуставшего и деморализованного решением судьи соперника. Эдди явно был не готов к такому натиску и довольно скоро напропускал достаточно ударов и рухнул в нокаут.
Позже Марк Годдард объяснил своё спорное решение — лишить Альвареса выгодной позиции на земле и поставить атлетов в положение, из которого Порье провёл решающую атаку. Рефери сказал, что «неправильный» удар локтем от Эдди — не первое его нарушение в поединке с Дастином. До того эпизода Альварес также прибегал к некрасивым приёмам, вроде хватания сетки.
Конечно, сразу после большой победы Порье вызвал на поединок Хабиба Нурмагомедова, чемпиона лёгкого веса. К слову, россиянин как раз находился в Калгари. Хабиб секундировал другого участника UFC on FOX 30 Ислама Махачева, за пару дней до турнира принял участие в сессии вопрос-ответ с фанатами.
На ней Орёл, в основном, отвечал на вопросы относительно возможного в ближайшем будущем поединка с Конором Макгрегором. Ирландская суперзвезда только что узнал об удачном исходе своего дела о нападении на автобус с бойцами в Нью-Йорке. Отныне Ноториус может обсуждать с UFC возвращение в октагон.
Последний поход Короля
Жозе Алду принято считать величайшим полулегковесом в истории. В последнее время у легенды из Бразилии наметился кризис. Его карьера поделилась строго на «до нокаута от Макгрегора» и «после того злосчастного нокаута». Несколько лет перед главным поражением в жизни Алду называли королём полулёгкого веса, а незадолго до падения от удара Макгрегора, Жозе возглавил рейтинг лучших вне зависимости от веса.
Пропустив тот сокрушительный левый хук, Алду пережил настоящую чёрную полосу. В следующих трёх поединках некогда доминирующий лидер дивизиона дважды досрочно проиграл новому главарю полулегковесов Максу Холлоуэю. Всё чаще Жозе упоминал приближающийся к концу контракт с UFC и вслух вспоминал давнюю мечту перейти в бокс. Казалось, смешанные единоборства больше не мотивируют бразильца, и мы больше никогда не увидим его лучшую версию. На его фоне соперник по бою в Калгари Джереми Стивенс, переживающий вторую (или третью) молодость, выглядел фаворитом.
Поначалу Стивенс и действовал как фаворит, спокойно работая с Алду на средней дистанции. В одном из моментов в начале боя Джереми даже как следует зацепил бразильца. Было ощущение, что американский нокаутёр вот-вот бросится развивать успех от точного попадания и доведёт бой до победы остановкой в начале первого раунда. Однако обычно осторожный и расчётливый Алду вдруг бросился «возвращать» Стивенсу эпизод и даже забрал один размашистый размен. А уже в одной из следующих атак бразилец, тренирующий бокс в лагере знаменитого наставника Роберта Гарсии, провёл отличную двухходовую атаку с правым и левым крюками в корпус. Левый «прилетел» Стивенсу в область печени и буквально сложил бойца пополам. Жозе увидел, что Джереми испытал болевой шок, и бросился на добивание. Вскоре рефери в клетке остановил атаку Алду и констатировал его первую досрочную победу за пять лет.
Бразилец праздновал успех так, словно вновь стал чемпионом UFC. После поединка Алду признался, что сегодня вечером стартовал его последний забег за короной, а оставшиеся по договору четыре поединка должны ему в этом помочь. Продлевать нынешнее соглашение с UFC Жозе не планирует.
«Дайте мне Леснара! Или хотя бы Тони Фергюсона»
Ислам Махачев потихоньку подтягивается к топам лёгкой категории. На прошедшем в Канаде турнире российский боец одержал вторую подряд досрочную победу в первом раунде. В январе от Ислама пострадал ветеран Глейсон Тибау. Его россиянин нокаутировал первым же акцентированным ударом. В минувшее воскресенье Ислам менее, чем за пять минут заставил сдаться крепкого легковеса Кейджана Джонсона. Всего этот успех стал пятым по счёту для Махачева в шести боях внутри UFC.
Помимо побед традицией для 26-летнего бойца стали шутки в послематчевых интервью. Ранее Ислам «бросал вызов» Флойду Мейвезеру, намекая на тогдашние повадки Конора Макгрегора. В этот раз дагестанский атлет предложил подраться тяжеловесу Броку Леснару, которой готовится к возвращению в ММА боем с одноклубником Махачева — Даниэлем Кормье. Думается, на Ди Си и был рассчитан прикол Ислама. Дальше россиянин сменил тон на более серьёзный и вызвал на поединок Тони Фергюсона или «кого-то из топ-15».
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