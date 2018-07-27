Тайрон Вудли: Никто и не ждал, что Конора Макгрегора накажут

Вчера суд вынес решение по нападению главной звезды современных ММА Конора Макгрегора (21-3) на автобус с участниками турнира UFC в апреле этого года. Наказание признавшего вину Конора оказалось исключительно мягким: 5 дней общественных работ, 1-3 дня курсов управления гневом и возмещение финансового ущерба, а также запрет на приближение к Майклу Кьезе и Рэю Боргу , которые в результате нападения получили телесные повреждения, до июля 2020 года.

По мнению чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли, удивляться тут нечему: «Кто-то ожидал чего-то другого? Неужели кто-то думал, что у Макгрегора возникнут проблемы, что UFC задаст ему трёпку? Нет, никто и не ожидал этого. Конор — звезда UFC, он приносит большие деньги, миллионы и миллионы долларов. Он стал громадной личностью, наделённой отдельными правами».

«Он стал исключением из правил, ему позволено больше, чем другим, и он делает то, что ему разрешают делать. Никакого настоящего наказания или ограничений — на самом деле, за всё это он даже получил вознаграждение, потому что тем самым раскрутил поединок и теперь изображает из себя «Лицо со шрамом». UFC использует всё это, чтобы раскрутить матч, так что теперь, когда Макгрегор покончил со своими делами он, вероятно, выступит в октябре».

«Я думаю, что рано или поздно нам придётся вернуться к грёбаному спорту. К тому самому, который называется «смешанные единоборства». Это спорт. Всё это уже выходит из-под контроля, да и не только это. На сто процентов ясно, кому дозволено творить такое дерьмо, а кому нет».

Источник: Blood&Sweat

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