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Макгрегор стал основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым
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Макгрегор стал основным претендентом на титульный бой с Нурмагомедовым 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Коллаж — karate.ru
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в весовой категории до 70 кг, сообщает ТАСС.
Как передает официальный сайт организации, ирландец сместил с первой строчки американца Тони Фергюсона. Третье место занимает еще один представитель США Дастин Порье.
Чемпионом UFC в весовой категории до 70 кг является россиянин Хабиб Нурмагомедов. После изменений в рейтинге Макгрегор стал основным претендентом на титул.
Ранее ирландский боец заявил, что близок к заключению контракта на поединок с Нурмагомедовым.
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