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UFC on Fox 30: экс-чемпионка Джоанна Еджейчик победила Тишу Торрес
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UFC on Fox 30: экс-чемпионка Джоанна Еджейчик победила Тишу Торрес 

Vringe.com 7 часов назад
Фото: Vringe.com
Калгари, Канада. Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе полячка Джоанна Еджейчик (15-2) вновь почувствовала вкус победы после двух поражений подряд от Роуз Намаюнас. В рамках состоявшегося турнира UFC on Fox 30 она уверенно справилась с американкой Тишей Торрес (10-3), хотя путь к успеху и не вышел лёгким.
Торрес не побоялась искать счастья в стойке, где Еджейчик чувствует себя, как рыба в воде, и агрессивно шла вперёд, принимая размены. А во втором раунде даже потрясла экс-чемпионку.
Однако, в целом Джоанна вела поединок под свою диктовку, попадая чаще и точнее соперницы как руками, так и ногами, и не давая перевести себя в партер.
Как результат — победа Еджейчик единогласным решением судей с одинаковым счётом 30-27.
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