UFC on Fox 30: экс-чемпионка Джоанна Еджейчик победила Тишу Торрес

Калгари, Канада. Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе полячка Джоанна Еджейчик (15-2) вновь почувствовала вкус победы после двух поражений подряд от Роуз Намаюнас . В рамках состоявшегося турнира UFC on Fox 30 она уверенно справилась с американкой Тишей Торрес (10-3), хотя путь к успеху и не вышел лёгким.

Торрес не побоялась искать счастья в стойке, где Еджейчик чувствует себя, как рыба в воде, и агрессивно шла вперёд, принимая размены. А во втором раунде даже потрясла экс-чемпионку.

Однако, в целом Джоанна вела поединок под свою диктовку, попадая чаще и точнее соперницы как руками, так и ногами, и не давая перевести себя в партер.

Как результат — победа Еджейчик единогласным решением судей с одинаковым счётом 30-27.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.