Жозе Алдо вновь побеждает: на UFC в Калгари сражён Джереми Стивенс

Калгари, Канада. Бывший чемпион UFC в полулёгком весе бразилец Жозе Алдо (27-4) не словом, но делом заявил о том, что его ещё рано списывать со счетов после двух разгромных и досрочных поражений от Макса Холлоуэя на протяжении прошлого года.

Во втором по значимости поединке турнира UFC on Fox 30 Жозе быстро и ярко расправился с американцем Джереми Стивенсом (28-15), который до этого выиграл три боя подряд и в случае победы над Алдо рассчитывал выйти на титульный поединок.

Начало схватки осталось за Стивенсом, которому удалось потрясти соперника парой апперкотов справа. Развить успех у Джереми, однако, не вышло. Бразилец восстановился и принял размен, в котором нанёс разящий удар в печень. Стивенс упал на настил, где его настигло беспощадное добивание Жозе и остановка боя решением рефери.

Первая за пять лет досрочная победа Алдо.

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