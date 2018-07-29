В команде Харитонова и Филбегера ожидается пополнение

Бизнесмен и глава промоутерской компании Vityaz Fight Эдуард Филбегер рассказал об увеличении количества клубов в стране и возможном подписании в команду новых бойцов.

«Вот уже прошло два года с момента образования первого бойцовского клуба и промоутерской компании Vityaz Fight. Мы решили, что пора нам расширяться — это коснется как ростера бойцов, который могут пополнить бывшие бойцы ведущих российских и иностранных промоушенов, так и количество клубов, которых станет на один больше в Москве. С чем связанно открытие нового клуба? Не всем желающим тренироваться у нас бойцам удобно добираться до старого клуба, а новое расположение многим понравилось. В нем изъявило желание заниматься много известных спортсменов, даже не имеющих к нашей команде никакого — в их число входят и бойцы иностранных промоушенов, например, PFL.

А информация по новичкам будет чуть позже — мы еще не достаточно проанализировали ростер освобождающихся от контрактов бойцов» — приводит слова Филбегера корреспондент Sport24.ru Ярослав Степанов.