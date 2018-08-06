Боец UFC после поражения назвал себя «великим чемпионом» 

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деметриус Джонсон уступил чемпионский пояс своему соотечественнику Генри Сехудо, сообщает tofight.ru.
Американец потерпел поражение раздельным решением судей, тем самым потеряв чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе.
"Со мной все хорошо. Рано или поздно, каждый великий чемпион проигрывает. Я проигрывал и раньше, например Доминику Крузу. Больше всего меня расстроили травмы, нежели проигрыш. Для начала я хочу подправить свое здоровье, а после этого провести реванш", — сказал боец.
31-летний Джонсон провел 31 бой в смешанных единоборствах, одержав 27 побед.