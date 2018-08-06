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Боец UFC после поражения назвал себя «великим чемпионом»
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Боец UFC после поражения назвал себя «великим чемпионом» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деметриус Джонсон уступил чемпионский пояс своему соотечественнику Генри Сехудо, сообщает tofight.ru.
Американец потерпел поражение раздельным решением судей, тем самым потеряв чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе.
"Со мной все хорошо. Рано или поздно, каждый великий чемпион проигрывает. Я проигрывал и раньше, например Доминику Крузу. Больше всего меня расстроили травмы, нежели проигрыш. Для начала я хочу подправить свое здоровье, а после этого провести реванш", — сказал боец.
31-летний Джонсон провел 31 бой в смешанных единоборствах, одержав 27 побед.
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