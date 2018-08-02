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Макгрегор избежал тюрьмы. Будет ли он избегать Хабиба?
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Макгрегор избежал тюрьмы. Будет ли он избегать Хабиба? 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: SovSport.Ru
26 июля состоялось судебное слушание по делу экс-чемпиону UFC Конора Макгрегора, который устроил скандал в марте этого года.
Перед турниром UFC 223, в котором участвовал россиянин Хабиб Нурмагомедов, Конор вместе со своими товарищами, в числе которых был россиянин Артем Лобов, напал на автобус с бойцами, в котором, собственно находились Хабиб и другие участники ивента. Несколько спортсменов пострадали от осколков разбитого стекла и не смогли участвовать в бойцовском шоу. А случилось все это из-за того, что за несколько дней перед турниром в в отеле Хабиб Нурмагомедов «наехал» на Артема Лобова (близкого друга Макгрегора) за его слова в интервью российским СМИ, где Артем нелециприятно высказался в адрес Нурмагомедова.
В итоге, Конор Макгрегор был арестован, а затем выпущен под залог за сумму в 50 тысяч долларов. Артем Лобов был снят с турнира UFC 223, а Хабиб Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом промоушена в легком весе.
Конор Макгрегор мог сесть в тюрьму, но решил пойти на сделку со следствием и полностью признал свою вину. Суд снял с бойца все условные обвинения, признав его виновным в хулиганстве. Теперь Конору нужно в обязательном порядке отработать пять дней общественных работ, а также пройти курс управления гневом. Помимо этого Макгрегору запретили контактировать с бойцами UFC Рэем Боргом и Майклом Кьезой. Вполне вероятно, что Конору придется выплатить этим парням компенсацию за причиненный вред здоровью. Ну, и, само собой, Макгрегору придется за свои деньги починить автобус, который он разбил в марте.
На выходе из здания суда Конор Макгрегор дал комментарий по поводу сложившейся ситуации: «Я хочу поблагодарить окружного прокурора и судью за то, что позволили мне двигаться дальше. Также я хочу поблагодарить за поддержку свою семью, своих друзей и своих фанатов».
В UFC уже идет работа, чтобы организовать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Скорее всего, поединок может пройти в США в конце октября — начале ноября.
Менеджер Хабиба Али Абдельазиз не остался в стороне от новостей о завершении суда над Конором Макгрегором.
«Сейчас наступило время Хабиба. Тут и спорить не нужно. Считаю, что Макгрегору было бы намного безопаснее в тюрьме, нежеле на воле, где ему придется драться с Хабибом. Если схватка все-таки состоится, то Нурмагомедов возьмет на себя роль человека, который будет выполнять общественный работы, а точнее, надирать зад Конору».
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По материалам: www.sovsport.ru
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