Чемпион UFC обещал принести пояс Дональду Трампу. Он сдержал слово

Колби Ковингтон пришел в UFC в 2014 году, выиграл три поединка кряду, но серию прервал бразилец Уорли Алвес. Тогда Уорли еще не знал, что «задушил» человека, ненавидеть которого будут все его соотечественники.

У Ковингтона типичный для американского бойца ММА бэкграунд. Начал бороться он еще в школе, выиграл несколько титулов, поступил в колледж и продолжил заниматься борьбой. В 2007 году спортсмена отстранили от программы борьбы в Айове за вождение в нетрезвом виде.

28 октября 2017-го Ковингтон совершил две определяющие его дальнейшую судьбу вещи. Во-первых, он деклассировал 40-летнего Демиана Майю и ворвался в топы полусреднего дивизиона. Во-вторых, стал врагом всего бразильского народа.

Победив Майю, Ковингтон взял микрофон и обратился к собравшейся публике (турнир проходил в Сан-Паулу).

Бразилия — это помойка. Вы, поганые животные, можете отсосать. Хочу сказать одно: Тайрон Вудли , я иду за тобой. Если ты не откроешь дверь, я выбью ее и возьму свой пояс в полусреднем вес.

10 июня Ковингтон дрался с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом за временный пояс UFC в полусреднем весе. И, конечно, все соотечественники Дос Аньоса с нетерпением ожидали вендетты.

Поединок продлился все 5 раундов, по итогам которых победу единогласно отдали Ковингтону.

Как правило, что-нибудь интересное Колби выдает не только во время боев, но и после. Тогда, например, он сказал, что принесет чемпионский пояс в Белый дом и оденет его на Дональда Трампа

Я — истинный американец. Поэтому, в отличие от игроков «Филадельфии Иглс», принесу пояс в Белый дом и одену его на Дональда Трампа.

Глава UFC Дэна Уайт изъявил желание помочь новому чемпиону в коммуникации с президентом.

Все стороны свои обещания сдержали.

Сначала в социальных сетях появилась фотография Уайта, пояса UFC и Дональда Трампа в Белом доме.

Спустя почти сутки аналогичную фотографию выложил сам Ковингтон.

Как обычно говорит Дональд Трамп: Обещания даю. Обещания сдерживаю. Рад познакомиться с вами лично, мистер Трамп. Спасибо, за то, что всегда ставите Америку на первое место!

Таким образом, Ковингтон стал первым в истории UFC человеком, которые сумел принести свой пояс в Белый дом.

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