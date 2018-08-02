Федор Емельяненко поднялся в рейтинге. Он обошел своего брата и Харитонова

Российский боец Федор Емельяненко после победы над американцем Фрэнком Миром техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 198 поднялся на 30 строчек в мировом рейтинге тяжеловесов.

Ранее Федор занимал 53-е место, сейчас же расположился на 23-м. Фрэнк Мир находится на 27-й строчке.

Напомним, что в рейтинге лидирует американец хзорватского происхождения Стипе Миочич , который является чемпионом UFC.

Из российский бойцов в этом рейтинге выше всех находится Александр Волков , который расположился на четвертой строчке.

Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд

Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира! Не ожидали? Как это было (ВИДЕО)

Напомним, что турнир Bellator 198 состоялся в прошлые выходные в Роузмонте (США). Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на 48-й секунде поединка и пробился в полуфинал Гран-при организации в тяжелом весе. Следующий бой Последний император проведет в сентябре этого года против американца Чела Соннена.

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По материалам: www.sovsport.ru