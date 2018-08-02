Федор Емельяненко поднялся в рейтинге. Он обошел своего брата и Харитонова 

Российский боец Федор Емельяненко после победы над американцем Фрэнком Миром техническим нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 198 поднялся на 30 строчек в мировом рейтинге тяжеловесов.
Ранее Федор занимал 53-е место, сейчас же расположился на 23-м. Фрэнк Мир находится на 27-й строчке.
Напомним, что в рейтинге лидирует американец хзорватского происхождения Стипе Миочич, который является чемпионом UFC.
Из российский бойцов в этом рейтинге выше всех находится Александр Волков, который расположился на четвертой строчке.
Мир не у дел. Федор Емельяненко нокаутировал американца за 48 секунд
4. Александр Волков (UFC, 30 побед — 6 поражений) 12. Виталий Минаков (Fight Nights, 21-0) 20. Алексей Олейник (UFC, 57-11-1) 23. Федор Емельяненко (Bellator, 37-5) 24. Сергей Харитонов (Bellator/M-1, 28-7) 26. Мухомад Вахаев (ACB, 6-4-1) 28. Сергей Павлович (Fight Nights, 12-0) 29. Денис Гольцов (PFL, 21-5) 33. Александр Емельяненко (WFCA/RСС, 26-7) 38. Шамиль Абдурахимов (UFC, 18-5) 39. Салимгерей Расулов (ACB, 16-7) 42. Зелимхан Умиев (WFCA, 11-1)
Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира! Не ожидали? Как это было (ВИДЕО)
47. Дмитрий Сосновский (UFC, 11-0) 52. Евгений Ерохин (ACB, 18-6) 53. Михаил Мохнаткин (Fight Nights, 10-2-2) 58. Евгений Гончаров (WFCA, 10-2) 60. Валентин Молдавский (Bellator, 6-1) 81. Кирилл Сидельников (Bellator, 11-5) 88. Сергей Билостенный (ACB, 5-1) 99. Казбек Сайдалиев (WFCA, 7-2)
Напомним, что турнир Bellator 198 состоялся в прошлые выходные в Роузмонте (США). Федор Емельяненко нокаутировал Фрэнка Мира на 48-й секунде поединка и пробился в полуфинал Гран-при организации в тяжелом весе. Следующий бой Последний император проведет в сентябре этого года против американца Чела Соннена.
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По материалам: www.sovsport.ru