Шанс на миллион. 12 российских бойцов участвуют в новом турнире по ММА в США

Новая американская промоутерская организация Professional Fighters League (PFL), которая была основана на основе лиги WSOF, наконец-то объявила о составе участников Гран-при в шести весовых категориях из 72 спортсменов.

Раньше существовал промоушен WSOF, который считался третьим по статусу в Штатах. В этой лиге дрались неплохие спортсмены, которые впоследствии переходили в UFC. Самый последний пример — Джастин Гэйтжи, который был чемпионом WSOF в легком весе, а теперь устраивает мегакрутые побоища в UFC.

Руководители WSOF в 2017 году объявили об реорганизации и переименовании лиги в PFL. В этом году уже запланированы Гран-при в шести весовых категориях. К концу года матчмейкеры обещают, что будут выявлены шесть лучших, которые получат шесть миллионов долларов (каждый — по миллиону).

Первое шоу по обновленной системе состоится 8 июня в Нью-Йорке (США). Заключительный турнир пройдет 31 декабря.

Самое интересное — это система проведения Гран-при. Сначала спортсмены проведут некий групповой турнир. Победа — три очка, ничья — одно, поражение — ноль. За финиш в первом раунде добавят три очка, во втором — два, в третьем — одно. Лучшие участники пробьются в плей-офф, где уже начнутся поединки по олимпийской системе, то есть, на выбывание. Как мы писали выше, чемпионы получат по одному миллиону долларов, финалисты — 500 тысяч, полуфиналисты — по 200, четвертьфиналисты — по 50.

Всего — 72 участника, среди которых — 12 россиян.

Полутяжеловесы: Базигит Атаев (17-1), Максим Гришин (25-7, чемпион WFCA), Рашид Юсупов (8-0, экс-чемпион М-1).

Помимо российских спортсменов, в Гран-при поучаствуют довольно-таки знаменитые бойцы, такие как экс-чемпион Bellator в легком весе Уилл Брукс, экс-чемпион М-1 в полутяжелом весе Винни Магальяеш, бывший чемпион Bellator в среднем весе Брэндон Хэлси и другие.

Кард шоу PFL 1 будет состоять из поединков полулегковесов и тяжеловесов.

Полулегковесы:

Андрэ Харрисон — Джумабик Турксун Ланс Палмер — Бекбулат Магомедов Алешандре Алмейда — Ли Ковилл

Магомед Идрисов — Стивен Силер Маркус Гальвао — Назарено Мэйлгари

Тимур Валиев — Макс Кога

Тяжеловесы:

Майк Кайл — Шон Джордан

Денис Гольцов — Ник Россборо Джаред Рошолт — Валдрин Истрефи Кайо Аленчар — Джейк Хун Джош Коупленд — Джек Мэй Франсимар Барросо — Даниэл Гейлмор

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По материалам: www.sovsport.ru