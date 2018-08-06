Ещё
Российский боец MMA Александр Емельяненко поступает в вуз Грозного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский боец MMA Александр Емельяненко поступает в вуз Грозного 

АиФ Ставрополье 9 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Известный боец MMA Александр Емельяненко решил стать студентом в Грозном, о чём рассказал в своём блоге Instagram.
Спортсмен поступает в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. В качестве доказательства он сфотографировался на фоне таблички академику Михаилу Миллионщикову с брошюрой вуза.
Около года назад Александр Емельяненко победил Джеронимо Дос Сантоса из Бразилии в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) 42 в Грозном. Победа была защитана за 36 секунд по техническому нокауту. Очередной бой спортсмена состоится 18 августа.
АиФ Ставрополье: последние новости
Коровашков и Первухин выиграли «бронзу» в заплыве каноэ в Лондоне Купальный сезон на Комсомольском озере Ставрополя откроют 2 июня В Ставрополе прошел танцевальный чемпионат СКФО
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тотьмянина рассказала об измене Ягудина16
На провалившего ЧМ Смолова нашелся покупатель
Критики заставили Медведеву вспомнить о родине2
Медведева ответила обозлившимся россиянам119
Стал известен диагноз лучшего бомбардира ЧР
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
00:09
Игрок в гольф едва не убил себя мячом
Летние виды спорта
00:38
Россия уничтожает всех на ЧЕ-2018
Летние виды спорта Статьи
02:33
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду
Футбол Статьи
05:48
Сговорились: ФИФА раскрыл тайну выбора хозяйки ЧМ
Футбол Статьи
01:06
Нападающий сборной России Артём Дзюба — в Яндекс. Навигаторе
Футбол
03:40
Золото Украины: как выступают сбежавшие биатлонистки
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение