Российский боец MMA Александр Емельяненко поступает в вуз Грозного

Известный боец MMA Александр Емельяненко решил стать студентом в Грозном, о чём рассказал в своём блоге Instagram.

Спортсмен поступает в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. В качестве доказательства он сфотографировался на фоне таблички академику Михаилу Миллионщикову с брошюрой вуза.

Около года назад Александр Емельяненко победил Джеронимо Дос Сантоса из Бразилии в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) 42 в Грозном. Победа была защитана за 36 секунд по техническому нокауту. Очередной бой спортсмена состоится 18 августа.