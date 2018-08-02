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Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге легковесов UFC
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Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге легковесов UFC 

ТАСС 2 августа 2018
ТАСС, 2 августа. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор занял первое место в обновленном рейтинге легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.
30-летний ирландец, который не проводил поединки в UFC с ноября 2016 года, сместил с первой позиции американца Тони Фергюсона, опустившегося на второе место. Третьим в списке лучших легковесов организации стал американец Дастин Порье.
Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов. В связи с изменениями в рейтинге Макгрегор стал основным претендентом на титул. Ранее в СМИ появилась информация о том, что о поединке Нурмагомедов — Макгрегор может быть объявлено на пресс-конференции в ближайшую пятницу. Как ранее сообщал ТАСС, поединок может состояться 6 октября в Лас-Вегасе.
Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).
Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. В начале апреля он победил американца Эла Яквинту. Всего в карьере россиянин одержал в ММА 26 побед (16 — досрочно), не потерпев ни одного поражения.
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