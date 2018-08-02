Макгрегор поднялся на первое место в рейтинге легковесов UFC

ТАСС , 2 августа. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор занял первое место в обновленном рейтинге легковесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба организации.

30-летний ирландец, который не проводил поединки в UFC с ноября 2016 года, сместил с первой позиции американца Тони Фергюсона , опустившегося на второе место. Третьим в списке лучших легковесов организации стал американец Дастин Порье.

Чемпионом UFC в легком весе является россиянин Хабиб Нурмагомедов . В связи с изменениями в рейтинге Макгрегор стал основным претендентом на титул. Ранее в СМИ появилась информация о том, что о поединке Нурмагомедов — Макгрегор может быть объявлено на пресс-конференции в ближайшую пятницу. Как ранее сообщал ТАСС, поединок может состояться 6 октября в Лас-Вегасе.

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Макгрегор был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно, однако 27 ноября прошлого года было объявлено о том, что ирландец лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе. В январе нынешнего года ирландец был также лишен пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).