Емельяненко: Нурмагомедов победит Макгрегора 

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал прогноз на возможный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
«Хабиб победит. Его преимущество в том, что Макгрегор не настолько хорош в борьбе, а также хуже готов функционально. Да, он хорошо двигается в стойке. Но к длинным, изматывающим боям Конор не готов. В этом мы уже могли убедиться, когда он потерпел свое последнее поражение», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Ранее другой российский боец Сергей Харитонов заявил, что у Макгрегора нет шансов в бою с Нурмагомедовым.