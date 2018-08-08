Боец Волков встретится с Льюисом на турнире UFC 229

ТАСС , 8 августа. Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой против американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, который состоится в Лас-Вегасе 6 октября. Об этом президент UFC Дэйна Уайт сообщил ESPN.

Отмечается, что бойцы выступят в андеркарте главного события вечера — боя между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором

Ранее менеджер Волкова Иван Банников сообщил ТАСС, что поединок россиянина с Льюисом может состояться на турнире UFC в Москве, который пройдет 15 сентябре в спорткомплексе «Олимпийский».

Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, в его активе 39 побед и шесть поражений. Льюис за карьеру одержал 20 побед при пяти поражениях.