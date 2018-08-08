Ещё
Боец Волков встретится с Льюисом на турнире UFC 229
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боец Волков встретится с Льюисом на турнире UFC 229 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Советский спорт
ТАСС, 8 августа. Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой против американца Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229, который состоится в Лас-Вегасе 6 октября. Об этом президент UFC Дэйна Уайт сообщил ESPN.
Отмечается, что бойцы выступят в андеркарте главного события вечера — боя между действующим чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее менеджер Волкова Иван Банников сообщил ТАСС, что поединок россиянина с Льюисом может состояться на турнире UFC в Москве, который пройдет 15 сентябре в спорткомплексе «Олимпийский».
Волков является претендентом на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, в его активе 39 побед и шесть поражений. Льюис за карьеру одержал 20 побед при пяти поражениях.
ТАСС: последние новости
Джонсон впервые в карьере проиграл титул UFC в наилегчайшем весе, уступив Сехудо USADA будет тестировать бойцов в рамках турнира UFC в России Махачев: Нурмагомедов победит Макгрегора за счет прессинга и борьбы
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тутберидзе обошла США: россиянка вошла в историю10
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар108
Озвучена неожиданная причина ухода Роналду из «Реала»
Россияне столкнулись с проблемами на Чемпионате Европы
«Челси» совершит трансферный рекорд
Видео
01:03
Украинская бегунья довела соперницу до финиша
Летние виды спорта
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта Зимние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:00
СМИ узнали зарплату Смолова в «Локомотиве»
Футбол
01:00
Умер легендарный рекордсмен НХЛ
Хоккей
01:14
Жена Мамаева пожаловалась на «колхозный» Краснодар
Футбол
01:00
«Дзюба смеялся над моим кавказским акцентом»
Футбол
00:18
Проклятый матч: судья рванул с поля быстрее футболистов
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение