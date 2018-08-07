Чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов по-прежнему занимает восьмую строчку, а лидирует Даниэль Кормье (чемпион в полутяжелом и тяжелом дивизионах).
Экс-чемпион наилегчайшего веса Деметриус Джоснон после поражения от Хенри Сехудо скатился со второй на шестую строчку.
1. Даниэль Кормье (США) 2. Конор Макгрегор (Ирландия) 3. Ти Джей Диллашоу (США) 4. Макс Холлоуэй (США) 5. Жорж Сент-Пьер (Канада) 6. Деметриус Джонсон (США) 7. Тайрон Вудли (США) 8. Хабиб Нурмагомедов (Россия) 9. Стипе Миочич (США) 10. Роберт Уиттакер (Австралия) 11. Крис Сайборг (Бразилия) 12. Хенри Сехудо (США) 13. Тони Фергюсон (США) 14. Аманда Нуньес (Бразилия) 15. Роуз Намаюнас (США)