Ещё
Нурмагомедов — восьмой. Обновленный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов — восьмой. Обновленный рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий 

Советский спорт 6 часов назад
Чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов по-прежнему занимает восьмую строчку, а лидирует Даниэль Кормье (чемпион в полутяжелом и тяжелом дивизионах).
Экс-чемпион наилегчайшего веса Деметриус Джоснон после поражения от Хенри Сехудо скатился со второй на шестую строчку.
1. Даниэль Кормье (США) 2. Конор Макгрегор (Ирландия) 3. Ти Джей Диллашоу (США) 4. Макс Холлоуэй (США) 5. Жорж Сент-Пьер (Канада) 6. Деметриус Джонсон (США) 7. Тайрон Вудли (США) 8. Хабиб Нурмагомедов (Россия) 9. Стипе Миочич (США) 10. Роберт Уиттакер (Австралия) 11. Крис Сайборг (Бразилия) 12. Хенри Сехудо (США) 13. Тони Фергюсон (США) 14. Аманда Нуньес (Бразилия) 15. Роуз Намаюнас (США)
Советский спорт: последние новости
Нурмагомедов с братом платил бездомным за отжимания, снимал это на камеру и смеялся (видео) Кевин Ли: Мне кажется, что бой Нурмагомедов – Макгрегор не состоится Бой Нурмагомедов – Макгрегор пройдет 6 октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прививаете ребёнку ненависть»83
«Не хуже Волочковой»: Липницкая произвела фурор32
Американка бросила вызов Медведевой8
Медведева ответила обозлившимся россиянам135
«Спасибо, братья». ЦСКА поблагодарил Березуцких
Видео
00:30
«Дал покататься»: как машина Смолова попала в ДТП
Футбол Статьи
01:16
«Предательство из-за денег?» Призер ОИ уехала из России
Летние виды спорта
01:16
Российский призер Олимпиады решила сменить страну
Летние виды спорта
04:09
Медведева ответила обозлившимся россиянам
Фигурное катание Статьи
01:51
Страшная трагедия унесла жизнь российской чемпионки
Летние виды спорта Статьи
00:17
Усманов останется без «Арсенала»
Футбол Общество
04:34
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
MMA Статьи
03:16
Американка бросила вызов Медведевой
Фигурное катание Статьи
00:09
Игрок в гольф едва не убил себя мячом
Летние виды спорта
00:38
Россия уничтожает всех на ЧЕ-2018
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение